Showroomprivé : ajuste ses comptes 2024 et confirme un net repli de l'activité en 2025
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 19:04

Showroomprivé a annoncé jeudi un ajustement significatif de ses résultats 2024, marqué par une lourde perte nette liée à des éléments exceptionnels, tout en dévoilant un chiffre d'affaires 2025 en net recul, dans un environnement toujours dégradé pour la vente événementielle. Malgré un EBITDA demeuré positif, la trajectoire opérationnelle du groupe reste sous pression.

Le spécialiste des ventes privées en ligne affiche pour 2024 un volume d'affaires (GMV) stable à 999,2 millions d'euros, proche du milliard, tandis que le chiffre d'affaires recule de 4,5% à 646,5 millions d'euros. L'EBITDA ressort à 2,3 millions d'euros, inchangé par rapport aux chiffres communiqués en mars 2025. En revanche, le résultat net plonge à -133 millions d'euros, pénalisé par des charges non récurrentes, contre une perte de 39,7 millions initialement annoncée .

Cette dégradation s'explique principalement par une dépréciation massive du goodwill pour 85,1 millions d'euros, liée à la révision des perspectives financières du groupe, ainsi que par la dépréciation d'impôts différés actifs et d'autres ajustements exceptionnels. Après ces corrections, le résultat opérationnel s'établit à -123 millions d'euros, malgré une stricte maîtrise des coûts opérationnels .

Sur l'exercice 2025, Showroomprivé confirme un recul marqué de son activité. Le volume d'affaires ressort à 892,8 millions d'euros, en baisse de 10,7%, tandis que le chiffre d'affaires net diminue de 13,6% à 558,9 millions d'euros. Le quatrième trimestre illustre cette tendance, avec une baisse de 11,5% de la GMV et de 16,6% du chiffre d'affaires, dans un contexte de concurrence accrue et de pression persistante sur le pouvoir d'achat .

Dans le détail, les activités historiques souffrent fortement, en particulier le pôle Mode (-20,3% de GMV), la Maison (-20,2%) et la Beauté (-26,7%). À l'inverse, la Marketplace poursuit sa montée en puissance, avec une croissance de plus de 50% du volume d'affaires, portée par son déploiement international. L'activité Voyages & Loisirs reste en revanche pénalisée par la baisse du trafic et de l'offre disponible .

Le groupe souligne néanmoins la solidité de sa structure financière, avec une trésorerie disponible de 46 millions d'euros et une trésorerie nette positive de 9,3 millions d'euros en fin d'exercice 2024. La direction indique poursuivre sa transformation opérationnelle et commerciale, tout en restant prudente face à un marché toujours instable. Le PDG David Dayan évoque un environnement "particulièrement volatil" et affirme vouloir accélérer l'adaptation du modèle économique du groupe.

