Showroomprivé : ajuste ses comptes 2024 et confirme un net repli de l'activité en 2025
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 19:04
Le spécialiste des ventes privées en ligne affiche pour 2024 un volume d'affaires (GMV) stable à 999,2 millions d'euros, proche du milliard, tandis que le chiffre d'affaires recule de 4,5% à 646,5 millions d'euros. L'EBITDA ressort à 2,3 millions d'euros, inchangé par rapport aux chiffres communiqués en mars 2025. En revanche, le résultat net plonge à -133 millions d'euros, pénalisé par des charges non récurrentes, contre une perte de 39,7 millions initialement annoncée .
Cette dégradation s'explique principalement par une dépréciation massive du goodwill pour 85,1 millions d'euros, liée à la révision des perspectives financières du groupe, ainsi que par la dépréciation d'impôts différés actifs et d'autres ajustements exceptionnels. Après ces corrections, le résultat opérationnel s'établit à -123 millions d'euros, malgré une stricte maîtrise des coûts opérationnels .
Sur l'exercice 2025, Showroomprivé confirme un recul marqué de son activité. Le volume d'affaires ressort à 892,8 millions d'euros, en baisse de 10,7%, tandis que le chiffre d'affaires net diminue de 13,6% à 558,9 millions d'euros. Le quatrième trimestre illustre cette tendance, avec une baisse de 11,5% de la GMV et de 16,6% du chiffre d'affaires, dans un contexte de concurrence accrue et de pression persistante sur le pouvoir d'achat .
Dans le détail, les activités historiques souffrent fortement, en particulier le pôle Mode (-20,3% de GMV), la Maison (-20,2%) et la Beauté (-26,7%). À l'inverse, la Marketplace poursuit sa montée en puissance, avec une croissance de plus de 50% du volume d'affaires, portée par son déploiement international. L'activité Voyages & Loisirs reste en revanche pénalisée par la baisse du trafic et de l'offre disponible .
Le groupe souligne néanmoins la solidité de sa structure financière, avec une trésorerie disponible de 46 millions d'euros et une trésorerie nette positive de 9,3 millions d'euros en fin d'exercice 2024. La direction indique poursuivre sa transformation opérationnelle et commerciale, tout en restant prudente face à un marché toujours instable. Le PDG David Dayan évoque un environnement "particulièrement volatil" et affirme vouloir accélérer l'adaptation du modèle économique du groupe.
Valeurs associées
|0,7600 EUR
|Euronext Paris
|-2,31%
A lire aussi
-
L'Inspection générale de la police nationale (IGPN), la "police des polices", a été saisie d'une enquête visant des membres des forces de l'ordre filmés en train de molester un homme à Paris, dans une vidéo devenue virale, a indiqué vendredi le parquet de Paris. ... Lire la suite
-
Le soulagement d'être un homme libre est incommensurable pour celui qui a cru mourir dans une prison russe. C'est "comme un miracle", confie Laurent Vinatier, dans un entretien à l'AFP où il décrit le traumatisme de l'incarcération, qui l'a changé "de manière cardinale". ... Lire la suite
-
La justice suisse a ordonné vendredi la libération du propriétaire français du bar de Crans-Montana ravagé par un incendie qui a fait 40 morts la nuit du nouvel an, suscitant la colère des avocats des familles des victimes. "Un scandale et une honte à l’égard des ... Lire la suite
-
Des agents municipaux installaient vendredi des protections anti-inondations dans un quartier de Saint-Nicolas-de-Redon (Loire-Atlantique), ville fortement touchée par la montée des eaux il y a un an, alors que l'Ille-et-Vilaine est toujours en vigilance orange ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer