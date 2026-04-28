Sherwin-Williams enregistre une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel grâce à des augmentations de prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les détails de la conférence téléphonique aux paragraphes 3 et 5-6, met à jour les informations sur l'action) par Dharna Bafna

Le fabricant de peinture Sherwin-Williams SHW.N a prévu mardi une croissance de son chiffre d'affaires de l'ordre de 5 % pour le deuxième trimestre, misant sur les hausses de prix et la contribution des récentes acquisitions, alors même que la demande restait faible sur la plupart des marchés finaux.

Le conflit au Moyen-Orient, qui a entraîné des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, a fait grimper les coûts des matières premières, de l'énergie et de la logistique, poussant des entreprises telles que Sherwin-Williams à augmenter les prix de leurs produits afin de protéger leurs marges.

“Nous nous attendons à ce que ces coûts croissants aient un impact plus significatif sur nous au fur et à mesure que nous avançons dans le deuxième trimestre et entrons dans la seconde moitié de l'année,” a déclaré la directrice générale Heidi Petz lors d'une conférence téléphonique.

La guerre en Iran et la fermeture effective du détroit d'Ormuz ont resserré l'offre mondiale de produits chimiques, obligeant Sherwin-Williams et d'autres fabricants de peintures et de produits chimiques à mettre en œuvre des hausses de prix .

“Nous continuons à mettre en œuvre des hausses de prix ciblées par marché final et par zone géographique dans l'ensemble de nos activités,” a déclaré Mme Petz, ajoutant que la société s'efforcerait de limiter ces hausses de prix par des réductions de coûts.

Toutefois, la société s'attend à une volatilité persistante des prix des matières premières et s'est dite prête à mettre en œuvre des hausses supplémentaires si nécessaire.

Selon les données compilées par LSEG, les analystes s'attendent à ce que Sherwin-Williams affiche un chiffre d'affaires net de 6,58 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars au deuxième trimestre.

L'action Sherwin-Williams areculé de 2%.

La société a dépassé les estimations de bénéfices du premier trimestre, grâce à une hausse des ventes dans toutes ses divisions. Le chiffre d'affaires total a augmenté de 7% pour atteindre 5,66 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars au cours du trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 5,56 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars.

Sa division de magasins de peinture a enregistré une hausse de 3,7% de ses ventes dans un contexte de hausse des prix.Les ventes trimestriellesdela division des marques grand public ont augmenté de 19,2% par rapport à l'année dernière, affichant la plus forte progression en pourcentage grâce à l'acquisitionde Suvinill'année dernière et à la bonne santé du marché européen.

Sherwin-Williams a enregistré un bénéfice ajusté de 2,35 (XX,XX euros) dollars par actionau cours du trimestre, contre des estimations de 2,26 (XX,XX euros) dollars par action.