Sherwin-Williams en baisse après des résultats inférieurs aux attentes au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** L'action du fabricant de peinture Sherwin-Williams SHW.N recule de 4,5% à 319,69 dollars en pré-ouverture

** La société n'a pas atteint les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre, la hausse des coûts des matières premières et des coûts liés à la chaîne d'approvisionnement ayant pesé sur la marge brute

** Le bénéfice par action ajusté du troisième trimestre s'établit à 3,63 dollars, contre une estimation des analystes de 3,68 dollars – données compilées par LSEG

** Les frais de vente, généraux et administratifs de SHW au troisième trimestre ont augmenté de 6% pour atteindre 2,07 milliards de dollars, en partie en raison des coûts supplémentaires liés à l’acquisition de Suvinil

** “Le sentiment des clients et les indicateurs avancés que nous suivons laissent entrevoir une demande modérée pour le reste de l’année et jusqu’en 2027”, déclare la directrice générale Heidi Petz

** La société revoit à la baisse ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour l'exercice, les ramenant à une fourchette de 11,85 à 12,15 dollars, contre une fourchette précédente de 11,80 à 12,20 dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 3,4% depuis le début de l'année