Shenzhen Composite : -8% en 4 séances, menace les 1.830Pts information fournie par Cercle Finance • 03/01/2025 à 10:18









(CercleFinance.com) - -L'année débute décidément très mal en Chine et notamment pour le principal indice de Shenzhen (-2,65% à 1.856) qui aligne une 4ème baisse consécutive (dont 3 à plus de -2,5% d'affilée) pour en terminer à 1.856Pts.



L'indice 'Shenzhen Composite' qui avait a pulvérisé la veille l'important support des 1.950Pts (déjà testé les 1er, 25 et 27 novembre dernier) menace désormais celui des 1.830 des 11, 17 et 18 novembre.

L'indice des 'technos' chinois valide de surcroît un triple-top sous 2.130 les 8/10, 11/11 et 10/12, ce qui préfigure un re-test du support majeur des 1.730 du 29 avril 2022... et peut-être le comblement du gros 'gap' des 1.638 du 26/09/2024.











