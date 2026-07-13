Shell vend Sprng Energy à Aditya Birla Renewables Limited pour 1,8 milliard de dollars

Shell Overseas Investment B.V., filiale en propriété exclusive de Shell plc, a signé ce lundi un accord avec Aditya Birla Renewables Limited (ABRen) en vue de vendre 100% de Solenergi Power Private Limited. Ce groupe indien qui comprend Sprng Energy, ainsi que ses actifs physiques et ses contrats commerciaux. Le montant de l'opération s'élève à 1,8 MdUSD. La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2026, sous réserve des approbations réglementaires et des conditions de clôture habituelles.

Les employés de Sprng Energy conserveront leur emploi sous la direction du nouveau propriétaire, garantissant ainsi la continuité pour le personnel et le maintien de la fiabilité opérationnelle.

"Cet accord reflète la volonté continue de Shell d'ajuster le portefeuille de ses activités dans le secteur de l'électricité", a déclaré Machteld de Haan, présidente de la division Downstream, Renewables and Energy Solutions chez Shell. "Nous optimisons notre portefeuille d'actifs électriques et recyclons nos capitaux au service de notre stratégie de trading adossée à des actifs (asset-backed trading strategy), telle que définie lors du Capital Markets Day 2025. Il s'agit d'une nouvelle étape vers la construction d'une entreprise plus ciblée, compétitive et résiliente, tout en améliorant nos rendements d'année en année à l'horizon 2030."

Pour la compagnie pétrolière britannique, cette nouvelle stratégie "implique un rééquilibrage vers une production d'énergie flexible et une exécution rigoureuse des projets à travers les différentes régions, dans le but d'améliorer les performances commerciales et de tendre vers un taux de rentabilité des capitaux investis (ROACE) d'environ 10% d'ici 2030 ".

Sprng Energy fournit de l'énergie solaire et éolienne aux entreprises de distribution d'électricité en Inde. Son portefeuille est constitué de 5 gigawatts-crête (GWc) d'actifs (dont 3,3 GWc en exploitation et 1,7 GWc sous contrat).

L'Inde demeure un marché important pour Shell. Dans le pays, l'activité gazière de Shell sert ses clients grâce à une chaîne de valeur entièrement détenue et intégrée (allant de l'approvisionnement mondial en GNL et de la regazéification à Hazira jusqu'aux ventes en aval), aux côtés des divisions Shell Mobility et Shell Lubricants, cette dernière ayant été récemment renforcée par l'acquisition de Raj Petro Specialities.

De son côté, ABRen est la plateforme dédiée aux énergies renouvelables du groupe Aditya Birla, avec Global Infrastructure Partners (filiale de BlackRock) comme investisseur stratégique. L'entreprise développe et exploite un portefeuille diversifié de projets solaires, éoliens, hybrides, solaires flottants et de stockage par batterie à l'échelle de toute l'Inde.