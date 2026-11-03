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Shell va céder sa participation dans North West Shelf à XRG pour 1,45 milliard de dollars
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 08:49

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour tout au long du texte)

par Helen Clark et Yadarisa Shabong

La société XRG d'Abu Dhabi va racheter la participation de Shell SHEL.L dans le projet North West Shelf, exploité par Woodside Energy, pour 1,45 milliard de dollars, ce qui permettra à la filiale de l'ADNOC d'acquérir son premier actif en Australie.

Le projet North West Shelf, l’une des plus grandes installations d’exportation de gaz naturel liquéfié d’Australie, regroupe plusieurs coentreprises interconnectées impliquant Woodside WDS.AX , Chevron CVX.N , BP BP.L , Shell, la société chinoise CNOOC et Japan LNG, qui regroupe Mitsui et Mitsubishi.

La cession de la participation non exploitante de 16,67 % devrait être finalisée en 2027. L’accord prévoit un paiement conditionnel supplémentaire, lié à la réalisation d’étapes clés, en plus de la contrepartie de base, a indiqué Shell dans un communiqué.

Il contient également une clause stipulant que XRG assumera toutes les obligations liées au démantèlement.

Comme l’a rapporté en premier l’Australian Financial Review, la société dont le siège est à Abou Dhabi a récemment créé deux sociétés holding locales en Australie, enregistrées auprès de l’Australian Securities and Investments Commission.

En 2025, elle a lancé une offre publique d’achat sur le marché visant la société australienne Santos STO.AX pour 18,7 milliards de dollars, qu’elle a retirée à la mi-septembre, invoquant l’impossibilité de s’entendre sur les conditions commerciales.

Selon certains analystes, la société pourrait chercher à prendre une participation dans les gisements de gaz de Browse, destinés à alimenter le North West Shelf.

BP BP.L a récemment cédé sa participation dans ces gisements à Osaka Gas et à la société sud-coréenne GS Energy après avoir racheté en 2023 la participation de 27 % détenue par Shell pour un montant non divulgué.

Woodside a récemment racheté la participation de 10,67 % détenue par PetroChina dans les gisements de Browse, devançant un accord que PetroChina avait conclu avec Inpex

1605.T .

La société australienne a indiqué dans ses résultats du troisième trimestre publiés à la fin du mois dernier qu’elle prévoyait de fermer un deuxième train de production de l’installation de North West Shelf en 2027.

Cette fermeture intervient alors que la production des gisements existants diminue et que le site cherche à s'approvisionner davantage en gaz provenant de tiers jusqu'à la mise en service des gisements de Browse.

Shell continue d’investir dans le GNL et le secteur gazier intégré à l’échelle mondiale et prévoit d’augmenter ses ventes de GNL de 4 à 5 % par an jusqu’en 2030, a-t-elle indiqué.

En Australie, elle s’est concentrée sur le Taroom Trough, dans le Queensland, qui pourrait constituer une nouvelle source d’approvisionnement pour son installation d’exportation QCLNG. Elle exploite également l’installation flottante de GNL Prelude au large de l’Australie et détient une participation dans le projet Gorgon LNG, opéré par Chevron.

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