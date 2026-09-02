Shell va acquérir une participation dans le projet « Conifer », exploité par BP, dans le golfe du Mexique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 2, 4 et 5)

Shell Offshore, une filiale du géant britannique du pétrole et du gaz Shell SHEL.L , a annoncé mercredi qu’elle allait acquérir une participation de 30 % dans le projet d’exploration Conifer, exploité par BP BP.L , dans le golfe du Mexique.

Shell et BP donnent la priorité à la croissance à long terme de leurs portefeuilles pétroliers et gaziers après avoir investi massivement pendant des années dans les énergies renouvelables et d’autres activités énergétiques à faible empreinte carbone.

BP a indiqué dans un communiqué distinct que Shell allait également acquérir une participation de 50 % dans le bloc d’exploration de Tupinamba, situé dans le bassin de Santos au Brésil. BP conservera les 50 % restants dans Tupinamba et 70 % dans Conifer, et restera l’opérateur des deux projets.

Le golfe du Mexique,que le président américain Donald Trump a demandé aux institutions américaines d’appeler « golfe d’Amérique » en vertu d’un décret présidentiel, concentre environ 15 % de la production américaine de pétrole brut.

BP a déclaré en début d’année que sa découverte brésilienne de Bumerangue , décrite l’année dernière comme sa plus importante depuis 25 ans , recèle 8 milliards de barils de liquides, faisant du Brésil un pilier de son portefeuille en amont.