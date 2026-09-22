Face à la Chine et aux Etats-Unis, l'UE pousse ses pions en Asie-Pacifique

Après l'Inde, l'Australie et l'Indonésie, l'Union européenne est en bonne voie de conclure un accord de libre-échange avec les Philippines ( AFP / Nicolas TUCAT )

Après l'Indonésie, l'Inde et l'Australie, l'Union européenne est en bonne voie de conclure un accord de libre-échange avec les Philippines, poursuivant sa stratégie de diversification face aux tensions commerciales avec la Chine et aux droits de douane américains.

Bruxelles et Manille sont parvenus "à un accord de principe (...), marquant une étape importante pour les deux parties", ont indiqué mardi le commissaire européen au Commerce Maros Sefcovic et son homologue philippine Cristina Roque, à l'issue d'un entretien en visioconférence.

Les deux parties ont convenu de libéraliser le commerce sur plus de 97% des biens qu'ils s'échangent, a indiqué Maros Sefcovic lors d'une conférence de presse, saluant "une très bonne nouvelle et une opportunité majeure pour les exportateurs européens". Il a dit espérer la conclusion d'un accord définitif "dans les mois qui viennent".

"L'accord de libre-échange apportera des avantages importants au secteur agricole européen, tels que des conditions préférentielles pour des filières d'exportations agroalimentaires clés, avec des droits de douane réduits, et une protection garantie pour une liste de plus de 200 produits bénéficiant d'indications géographiques européennes", a assuré Louise Bogey, porte-parole de l'exécutif européen.

Cet accord en vue avec un pays de 113 millions d'habitants, en forte croissance, devrait profiter notamment aux producteurs européens dans des secteurs comme les équipements de transport, les médicaments, machine-outils, mais aussi les producteurs de porcs, volailles et autres produits laitiers.

Le Copa Cogeca, organisation qui rassemble les principaux syndicats agricoles européens, a salué les avancées promises pour les agriculteurs de l'UE.

L'UE échange déjà chaque année pour 18 milliards d'euros de biens et 10 milliards d'euros de services avec les Philippines. Elle avait lancé des négociations avec Manille il y a une dizaine d'années, mais celles-ci avaient été suspendues en 2017 avant de reprendre en 2024.

Prise en étau entre les droits de douane des Etats-Unis et la concurrence industrielle de la Chine, l'Union européenne mise sur une diversification de ses partenaires commerciaux.

Turbulences sur le marché mondial

Outre l'accord scellé cette année avec les pays latino-américains du Mercosur, elle a multiplié les percées majeures en Asie-Pacifique, où elle a conclu depuis un an des accords avec l'Indonésie, l'Inde et l'Australie.

Outre les Philippines, l'Europe est en discussions bien avancées avec la Thaïlande, a précisé M. Sefcovic, qui regarde aussi vers la Malaisie, et devrait participer à la prochaine réunion des pays membres de l'Accord de partenariat transpacifique (CPTPP), au Vietnam.

"Depuis l'année dernière, il est devenu très clair que le paysage commercial connaît une transformation fondamentale. Et je pense qu'en raison des turbulences sur le marché mondial, de cette nouvelle pression sur les chaînes d'approvisionnement et des changements soudains affectant les principes fondamentaux des échanges commerciaux, l'Europe donne l'image d'un partenaire qui tombe à pic", souligne M. Sefcovic.

Comme l'illustre aussi la "nouvelle alliance" envisagée avec le Canada, l'Europe, avec son marché de 450 millions de consommateurs, veut attirer les pays déstabilisés comme elle par les droits de douane imposés depuis l'an dernier par le président américain Donald Trump.

"L'an dernier, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, et ces coups de fils initiaux se traduisent maintenant par des accords commerciaux bien concrets. En fait, je crois que nous n'avons jamais réalisé une telle moisson", a raconté M. Sefcovic, faisant valoir qu'avec les Philippines, l'UE disposera d'accords de libre-échange avec des pays rassemblant plus de la moitié des habitants de la planète.

Parallèlement, les Européens poursuivent leurs efforts pour tenter de résoudre à l'amiable leurs déséquilibres commerciaux avec la Chine. Les 27 imputent en grande partie leur déficit commercial colossal avec la Chine (autour d'un milliard d'euros par jour) à des pratiques déloyales de Pékin, qu'ils accusent de détruire des pans entiers de l'industrie européenne.

M. Sefcovic doit se rendre en Chine les 8 et 9 octobre à l'invitation du ministre du Commerce Wang Wentao, une visite lors de laquelle il espère obtenir des résultats concrets. "Nous parlons de l'avenir de notre économie et du modèle social européen", et "c'est très important pour moi que ce dialogue fonctionne et qu'il parvienne à des résultats tangibles", a répété le commissaire slovaque.