 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Shell signe des accords pétroliers, gaziers et d'exploration avec le Venezuela
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 02:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Shell signe des accords avec le gouvernement vénézuélien pour des projets pétroliers et gaziers

* Les accords portent sur l'exploration, le contenu local et le développement de la main-d'œuvre

* La réforme pétrolière du Venezuela vise à stimuler les investissements étrangers et la stabilité économique

(Ajout des commentaires et détails du ministre de l'énergie de Trinidad dans les paragraphes 4 à 6)

La major pétrolière Shell SHEL.L a signé jeudi plusieurs accords pétroliers avec le gouvernement vénézuélien qui couvrent les opportunités de gaz naturel offshore et de pétrole et de gaz à terre, a déclaré la société dans un communiqué.

Shell a également signé plusieurs accords techniques et commerciaux avec la société d'ingénierie vénézuélienne VEPICA, ainsi qu'avec KBR et la société américaine de services pétroliers Baker Hughes BKR.O .

Ces accords font suite à la rencontre entre le secrétaire américain à l'intérieur, Doug Burgum, et la présidente vénézuélienne , Delcy Rodriguez, qui s'est déroulée cette semaine dans ce pays d'Amérique du Sud.

M. Burgum est le deuxième ministre à se rendre au Venezuela depuis qu'un raid américain en janvier a capturé le président Nicolas Maduro. Le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, s'y est rendu en février.

Shell a depuis longtemps un projet de gaz offshore au Venezuela, appelé Dragon, qui a connu des revers ces dernières années en raison de l'évolution de la politique américaine à l'égard du Venezuela. En février, Shell a déclaré que les licences générales d'exploration pétrolière et gazière délivrées par les États-Unis lui permettraient de faire avancer le projet.

Le dernier accord signé entre le Venezuela et Shell ouvre la voie au développement du projet gazier Dragon et à l'exportation du premier gaz vers Trinidad d'ici le troisième trimestre 2027, a déclaré jeudi le ministre de l'énergie de Trinidad, Roodal Moonilal.

Trinidad et Shell ont essayé de développer le projet Dragon et d'exporter le gaz vers Trinidad afin d'augmenter la production de l'usine phare Atlantic LNG du pays.

Atlantic LNG est détenue par Shell, BP BP.L et la National Gas Company de Trinidad NGCTT.UL .

L'année dernière, l'entreprise a produit 9 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié, selon les données de la société financière LSEG, soit moins que sa capacité nominale de 12 millions de tonnes en raison des pénuries de gaz à Trinidad.

Une vaste réforme du secteur pétrolier , adoptée par le parlement vénézuélien en janvier, a abaissé les impôts, élargi le pouvoir de décision du ministère du pétrole et accordé l'autonomie aux producteurs privés, entre autres mesures destinées à stimuler l'investissement.

TV FANB, une chaîne de télévision publique vénézuélienne axée sur les forces armées, a déclaré dans un message sur Telegram que les nouveaux accords avec Shell "réaffirment que le Venezuela continue d'être une destination sûre et fiable pour les investissements étrangers".

Venezuela

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
60,1900 USD NASDAQ -1,13%
BP
491,975 GBX LSE +2,23%
Gaz naturel
2,92 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
84,16 USD Ice Europ -0,18%
Pétrole WTI
79,31 USD Ice Europ +0,55%
SHELL
3 105,750 GBX LSE +1,38%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le ministre des Affaires étrangères ukrainien Andriï Sybiga à Antalya, Turquie, le 12 avril 2025 ( AFP / Ozan KOSE )
    L'Ukraine accuse la Hongrie d'avoir "pris en otage" sept employés d'une banque ukrainienne à Budapest
    information fournie par AFP 06.03.2026 04:07 

    Le chef de la diplomatie ukrainienne a accusé vendredi la Hongrie d'avoir "pris en otage" sept employés d'une banque ukrainienne à Budapest qui convoyaient plusieurs dizaines de millions d'euros depuis l'Autriche, selon l'institution. "A Budapest, les autorités ... Lire la suite

  • Une frappe aérienne israélienne cible le quartier de Haret Hreik, dans la banlieue sud de Beyrouth, le 5 mars 2026 au Liban ( AFP / Ibrahim AMRO )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 06.03.2026 03:30 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, qui entre vendredi dans son septième jour: - Explosions à Téhéran, Israël dit frapper "l'infrastructure du régime" La télévision publique iranienne Irib a fait état de "plusieurs explosions" dans l'ouest ... Lire la suite

  • De la fumée s'élève dans le ciel de Beyrouth après des frappes israéliennes sur la capitale libanaise dans la nuit du 5 au 6 mars 2026 ( AFP / Ibrahim AMRO )
    Israël annonce une "nouvelle phase" dans sa guerre contre l'Iran
    information fournie par AFP 06.03.2026 02:25 

    La guerre au Moyen-Orient entre vendredi dans son septième jour après qu'Israël a annoncé une "nouvelle phase" dans son conflit contre l'Iran, en parallèle de nouvelles frappes visant le Hezbollah au Liban. "Après avoir mené à bien la phase d'attaque surprise, ... Lire la suite

  • Photo diffusée par le bureau de presse de la présidence vénézuélienne montrant la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez (d), signant un document aux côtés du ministre américain à l'Intérieur, Doug Burgum, au palais présidentiel de Miraflores, le 5 mars 2026 à Caracas ( Venezuelan Presidency / DANIELA MILLAN )
    Etats-Unis et Venezuela vont rétablir des relations diplomatiques
    information fournie par AFP 06.03.2026 02:09 

    Les Etats-Unis et le Venezuela vont rétablir des "relations diplomatiques" rompues en 2019, a annoncé jeudi le département d'Etat américain, Caracas réagissant en appelant à une relation de "respect mutuel". "Les Etats-Unis et les autorités intérimaires vénézuéliennes ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank