Shell signe des accords pétroliers, gaziers et d'exploration avec le Venezuela

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Shell signe des accords avec le gouvernement vénézuélien pour des projets pétroliers et gaziers

* Les accords portent sur l'exploration, le contenu local et le développement de la main-d'œuvre

* La réforme pétrolière du Venezuela vise à stimuler les investissements étrangers et la stabilité économique

La major pétrolière Shell SHEL.L a signé jeudi plusieurs accords pétroliers avec le gouvernement vénézuélien qui couvrent les opportunités de gaz naturel offshore et de pétrole et de gaz à terre, a déclaré la société dans un communiqué.

Shell a également signé plusieurs accords techniques et commerciaux avec la société d'ingénierie vénézuélienne VEPICA, ainsi qu'avec KBR et la société américaine de services pétroliers Baker Hughes BKR.O .

Ces accords font suite à la rencontre entre le secrétaire américain à l'intérieur, Doug Burgum, et la présidente vénézuélienne , Delcy Rodriguez, qui s'est déroulée cette semaine dans ce pays d'Amérique du Sud.

M. Burgum est le deuxième ministre à se rendre au Venezuela depuis qu'un raid américain en janvier a capturé le président Nicolas Maduro. Le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, s'y est rendu en février.

Shell a depuis longtemps un projet de gaz offshore au Venezuela, appelé Dragon, qui a connu des revers ces dernières années en raison de l'évolution de la politique américaine à l'égard du Venezuela. En février, Shell a déclaré que les licences générales d'exploration pétrolière et gazière délivrées par les États-Unis lui permettraient de faire avancer le projet.

Le dernier accord signé entre le Venezuela et Shell ouvre la voie au développement du projet gazier Dragon et à l'exportation du premier gaz vers Trinidad d'ici le troisième trimestre 2027, a déclaré jeudi le ministre de l'énergie de Trinidad, Roodal Moonilal.

Trinidad et Shell ont essayé de développer le projet Dragon et d'exporter le gaz vers Trinidad afin d'augmenter la production de l'usine phare Atlantic LNG du pays.

Atlantic LNG est détenue par Shell, BP BP.L et la National Gas Company de Trinidad NGCTT.UL .

L'année dernière, l'entreprise a produit 9 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié, selon les données de la société financière LSEG, soit moins que sa capacité nominale de 12 millions de tonnes en raison des pénuries de gaz à Trinidad.

Une vaste réforme du secteur pétrolier , adoptée par le parlement vénézuélien en janvier, a abaissé les impôts, élargi le pouvoir de décision du ministère du pétrole et accordé l'autonomie aux producteurs privés, entre autres mesures destinées à stimuler l'investissement.

TV FANB, une chaîne de télévision publique vénézuélienne axée sur les forces armées, a déclaré dans un message sur Telegram que les nouveaux accords avec Shell "réaffirment que le Venezuela continue d'être une destination sûre et fiable pour les investissements étrangers".