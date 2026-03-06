USA: les ventes au détail se replient en janvier, mais moins qu'attendu

( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

La consommation des ménages américains a continué de marquer le pas au mois de janvier aux Etats-Unis, selon les données officielles publiées vendredi, avec un recul des ventes au détail, cependant moins important qu'envisagé par les marchés.

Selon le ministère du Commerce, les ventes au détail ont reculé de 0,2% sur un mois, à 733,5 milliards de dollars. Il a par ailleurs révisé à la marge ses estimations pour le mois de décembre.

Pour janvier, c'est un peu mieux qu'anticipé par les analystes qui s'attendaient à une baisse de 0,4% sur un mois, selon le consensus publié par MarketWatch.

La période a été en particulier marquée par plusieurs vagues de froid qui ont touché différentes régions du pays, limitant les déplacements et pesant sur les achats.

Sur un an, cet indice qui comprend à la fois les achats en magasins, les sorties au restaurant ou les pleins d'essence, reste orienté à la hausse, de 3,2%.

La baisse est particulièrement marquée pour les magasins de santé et de soins personnels (-3%) ou les stations services (-2,9%), malgré une légère hausse du prix du pétrole en janvier.

Les ventes de vêtement, d'équipements électroniques et des véhicules à moteurs ainsi que de leurs pièces détachées sont également en baisse sur le mois écoulé.

A l'inverse, les matériaux de construction et l'ameublement sont orientés positivement, de même que les ventes dans les magasins de détail.