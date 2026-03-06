Etats-Unis: 92.000 emplois détruits en février, le chômage grimpe à 4,4%

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW WEVERS )

Les Etats-Unis ont détruit 92.000 emplois en février et le chômage a grimpé à 4,4%, un spectaculaire revirement par rapport au mois précédent qui n'avait pas été anticipé par les marchés, selon des données officielles publiées vendredi.

Les investisseurs s'attendaient à des créations nettes d'emplois et à ce que le chômage reste inchangé à 4,3%, selon le consensus publié par MarketWatch.

En février, la baisse du nombre d'emplois est notamment due à une grève dans le secteur de la santé qui pèse sur les chiffres, souligne le service statistique du ministère du Travail (BLS) dans un communiqué.

Mais les mois précédents ont subi d'importantes révisions à la baisse. Le rapport de janvier, qui avait été jugé très bon, l'est désormais un peu moins.

Surtout, l'actualisation des données montre que les Etats-Unis avaient en fait déjà détruit des emplois au mois de décembre.

"L'histoire économique vient de changer de manière spectaculaire. (...) Les questions relatives à une éventuelle récession sont de nouveau d'actualité", a estimé, sur X, Justin Wolfers, professeur d'économie à l'université du Michigan.