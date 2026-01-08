Shell revoit à la baisse ses prévisions de production de GNL pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Shell SHEL.L a réduit sa fourchette de prévisions pour la production de gaz naturel liquéfié au quatrième trimestre à une fourchette comprise entre 7,5 millions de tonnes et 7,9 millions de tonnes, lors d'une mise à jour commerciale jeudi.

Elle prévoyait précédemment une production de 7,4 millions à 8 millions de tonnes.