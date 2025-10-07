 Aller au contenu principal
CAC 40
7 956,38
-0,19%
Shell prévoit une perte de $600 mlns au T3 après l’abandon d’un projet à Rotterdam
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 08:59

Le logo de la compagnie pétrolière et gazière Shell

Le logo de la compagnie pétrolière et gazière Shell

Shell a déclaré mardi s'attendre à une perte d'environ 600 millions de dollars (513,48 millions d'euros) au troisième trimestre, consécutive à l'abandon de son projet de biocarburants à Rotterdam, tout en signalant une hausse de la production de gaz naturel liquéfié (GNL) et de meilleurs résultats de trading.

Le groupe a relevé ses perspectives de production de GNL pour le troisième trimestre à une fourchette comprise entre 7 millions et 7,4 millions de tonnes métriques.

Shell prévoit des résultats de trading nettement supérieurs dans sa division gaz intégré, selon une mise à jour trimestrielle publiée mardi.

La major pétrolière avait auparavant prévu une production de GNL comprise entre 6,7 millions et 7,3 millions de tonnes, avait-elle indiqué en juillet. Au deuxième trimestre, la production de GNL s'était élevée à 6,7 millions de tonnes.

(Stephanie Kelly et Shadia Nasralla, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

Gaz naturel
3,36 USD NYMEX -1,26%
Pétrole Brent
65,67 USD Ice Europ +0,23%
Pétrole WTI
61,87 USD Ice Europ +0,29%
