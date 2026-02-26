Duolingo privilégie la croissance du nombre d'utilisateurs plutôt que la monétisation et prévoit des réservations plus faibles

(Mise à jour des actions au paragraphe 2, ajout de détails au paragraphe 15) par Akash Sriram et Anhata Rooprai

Duolingo DUOL.O a prévu des réservations inférieures aux attentes pour le premier trimestre et l'année 2026, jeudi, alors que l'application d'apprentissage des langues modifie sa stratégie en faveur d'une croissance plus rapide du nombre d'utilisateurs, une décision qui, selon elle, pèsera sur la croissance des réservations et la rentabilité cette année.

Les actions ont chuté de près de 20 % dans les échanges prolongés.

Dans le cadre de cette stratégie, Duolingo a déclaré qu'il élargirait l'accès à sa fonction "Appel vidéo avec Lily", alimentée par l'intelligence artificielle, en l'ajoutant à l'abonnement Super Duolingo, plutôt que de la limiter au niveau premium Max.

L'application d'apprentissage des langues a passé ces dernières années à peaufiner la monétisation par le biais d'un plus grand nombre de publicités et d'incitations à l'abonnement, ce qui a permis d'augmenter le nombre de réservations par utilisateur. Mais cela a coïncidé avec un ralentissement de la croissance du nombre d'utilisateurs, ce qui a incité l'entreprise à se concentrer à nouveau sur l'engagement.

"Si nous constatons une croissance des utilisateurs plus rapide que prévu, et ce que nous prévoyons est d'environ 20 %, alors cela signifie que la stratégie fonctionne", a déclaré le directeur général Luis von Ahn à Reuters.

La société basée à Pittsburgh, en Pennsylvanie, prévoit également de déployer davantage d'outils de conversation basés sur l'IA pour les utilisateurs gratuits, en réduisant les frictions qui poussaient auparavant les apprenants à opter pour des plans payants.

L'appel vidéo basé sur l'IA est maintenant plus de dix fois moins cher à gérer qu'au lancement, et comme les coûts continuent de baisser, Duolingo prévoit d'étendre l'accès à tous les utilisateurs pour maximiser l'apprentissage, a ajouté Von Ahn.

Duolingo a déclaré que la croissance du nombre d'utilisateurs actifs quotidiens s'est ralentie jusqu'en 2025 et qu'elle devrait tomber à environ la moitié du rythme qu'elle a maintenu au cours des années précédentes.

Les investisseurs ont de plus en plus scruté l'expansion modérée de l'entreprise au fur et à mesure de sa montée en puissance, en particulier après plusieurs trimestres de croissance fulgurante.

Les réservations devraient maintenant augmenter d'environ 11 % en 2026, contre une croissance d'environ 20 % que l'entreprise a déclaré qu'elle aurait pu réaliser dans le cadre de son approche précédente.

La marge bénéficiaire de base ajustée devrait baisser à environ 25 % cette année, Duolingo investissant dans un accès plus large aux fonctions d'IA et intensifiant le marketing.

Pour le premier trimestre, Duolingo a prévu des réservations d'environ 301,5 millions de dollars, en dessous des estimations de 329,7 millions de dollars, selon les données de Visible Alpha.

Pour l'ensemble de l'année, elle prévoit des réservations comprises entre 1,27 et 1,30 milliard de dollars, soit moins que les estimations de 1,39 milliard de dollars.

La société s'attend à des recettes comprises entre 1,20 et 1,22 milliard de dollars, ce qui est inférieur aux prévisions de 1,26 milliard de dollars, selon les estimations compilées par LSEG.

La société a également déclaré que son conseil d'administration avait autorisé un rachat d'actions à hauteur de 400 millions de dollars.