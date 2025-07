Shell: le titre chute après un point d'activité décevant information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 09:55









(CercleFinance.com) - Shell a ouvert en net repli lundi matin à la Bourse de Londres dans le sillage d'un point d'activité trimestriel jugé décevant par les analystes.



Dans un communiqué publié dans la matinée, la compagnie énergétique indique avoir mis à jour certaines de ses prévisions pour le deuxième trimestre, qui s'est clôturé fin juin, en perspective de la parution de ses résultats financiers, prévue le 31 juillet.



Concernant sa division stratégique de gaz intégré, le groupe explique désormais viser une production de 900.000 à 940.000 barils par jour sur la période, à comparer avec 925.000 barils au titre du premier trimestre.



La production de GNL est envisagée, à elle seule, entre 6,4 et 6,8 millions de tonnes sur le deuxième trimestre, contre une précédente estimation comprise entre 6,3 et 6,9 millions.



Dans l'amont pétrolier, Shell dit prévoir entre 1,66 et 1,76 million de barils d'équivalent pétrole par jour, en comparaison de 1,56 et 1,76 million jusqu'ici.



La branche de chimie devrait, elle, afficher une marge indicative de 166 dollars la tonne au deuxième trimestre, contre 126 dollars au premier, ce qui n'empêche pas la société d'anticiper une perte ajustée dans cette division au cours du trimestre.



'L'activité chimique continue de peser sur les résultats', réagissent ce matin les analystes de RBC dans une courte note, ajoutant qu'il ne s'agit pas du point d'activité auquel ils s'attendaient.



Le courtier canadien rappelle en effet que 'Shell avait tendance à publier des points d'activité positifs ces deux dernières années', mais fait remarquer que 'cette dynamique favorable semble désormais s'être interrompue'.



Conséquence, le titre Shell cédait plus de 3% lundi matin dans les premiers échanges, essuyant au passage la plus forte baisse de l'indice de référence londonien FTSE 100.





Valeurs associées SHELL 29,6200 EUR Euronext Amsterdam -3,12%