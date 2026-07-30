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Shell-Le bénéfice double au T2 avec la guerre en Iran
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 09:49
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par Stephanie Kelly et Shadia Nasralla

Shell SHEL.L a fait état jeudi d'un doublement de son bénéfice net au deuxième trimestre, dépassant les prévisions en raison de la hausse des prix de l'énergie et de la volatilité des marchés dues au conflit au Moyen-Orient.

Son bénéfice net a atteint 9,84 milliards de dollars (8,60 milliards d'euros) sur la période, alors que les analystes tablaient sur 8,92 milliards de dollars, selon un consensus fourni par l’entreprise. Le groupe avait enregistré 4,26 milliards de dollars un an plus tôt.

Le groupe a tiré profit des perturbations et de la volatilité des marchés provoquées par la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran.

La hausse des prix du pétrole et du gaz, le renforcement des activités de négoce de GNL et de pétrole, ainsi que l’amélioration des marges dans le secteur des produits chimiques ont contribué à soutenir les résultats du géant britannique.

BÉNÉFICE LE PLUS ÉLEVÉ DEPUIS 2022

Shell a enregistré son bénéfice trimestriel le plus élevé et son flux de trésorerie d’exploitation le plus important, y compris les variations de fonds de roulement, depuis 2022, année de l'invasion russe en Ukraine.

L’entreprise a toutefois indiqué qu’elle maintiendrait le rythme de son programme de rachat d’actions à 3 milliards de dollars au cours des trois prochains mois.

Les bénéfices de l’activité gazière intégrée de Shell, qui comprend la plus grande table de transactions au monde pour ce combustible, ont largement dépassé les attentes, s’établissant à 2,7 milliards de dollars, soit 55% de plus que l’année dernière.

Sa division chimie et produits, qui abrite sa plateforme de négoce de produits pétroliers, a également dépassé les prévisions avec 2,3 milliards de dollars, contre 118 millions il y a un an.

La dette nette de Shell a baissé à 41,8 milliards de dollars, contre 52,6 milliards à la fin du premier trimestre 2026.

À Londres vers 07h30 GMT, l'action Shell prenait 1,50%.

(Rédigé par Stéphanie Kelly et Shadia Nasralla ; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)

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