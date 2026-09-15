Shell inaugure sa nouvelle usine de graisse industrielle en Indonésie

Shell Indonesia a inauguré aujourd'hui son usine de fabrication de graisse industrielle (GMP) en Indonésie. Avec une capacité de production pouvant atteindre 12 kilotonnes par an, ce site complète l'usine d'assemblage de lubrifiants (LOBP) de Shell déjà existante à Marunda, dans la région de Bekasi.

Les secteurs indonésiens de l'industrie et des transports étant en pleine croissance, les lubrifiants comme la graisse jouent un rôle essentiel pour garantir le bon fonctionnement et la fiabilité des équipements.

La nouvelle usine intègre des technologies de pointe, comme un réacteur à contact, pour gagner en flexibilité et en efficacité. Elle produira la gamme de graisses Shell Gadus, utilisée notamment pour les roulements et les engrenages. Les produits seront proposés dans divers formats (fûts, seaux, poches de fluide) adaptés à de multiples secteurs : industrie lourde, papier, acier, énergie, transports, construction et secteur minier.

L'usine se situe dans le complexe Shell de Marunda à Bekasi. Sa construction a débuté en 2024. C'est l'un des plus grands sites de fabrication de graisse de Shell au monde. Il appartient à 100% à Shell, qui en assure l'exploitation.

En novembre 2022, Shell avait déjà doublé la capacité de son site d'assemblage de lubrifiants (LOBP) à Marunda, la faisant passer de 136 millions à 300 millions de litres par an.

"L'inauguration de cette usine montre notre confiance continue dans le potentiel de croissance de l'Indonésie et notre engagement à soutenir son développement industriel. En renforçant nos capacités de production locales, nous améliorons la sécurité de nos approvisionnements et rapprochons nos produits et nos experts de nos clients. Cet investissement renforce également notre engagement sur le long terme : créer de la valeur pour nos clients, nos partenaires et l'économie du pays", a déclaré Jason Wong, vice-président exécutif mondial de Shell Lubricants.