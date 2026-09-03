Shell finalise le rachat d'ARC Resources pour 16,5 milliards de dollars

Hier, Shell plc a annoncé avoir finalisé l'accord d'acquisition de la société énergétique canadienne ARC Resources Ltd., implantée en Colombie-Britannique et en Alberta. Cette opération fait suite à l'obtention de toutes les approbations requises auprès des actionnaires, des tribunaux et des autorités réglementaires.

Hausse de la production

Cette acquisition accélère la stratégie de croissance de Shell. Elle apporte immédiatement à la compagnie pétrolière britannique une production supplémentaire d'environ 370 000 équivalents barils de pétrole par jour (kboe/j) répartie entre liquides et gaz naturel. Grâce à cette opération, Shell soutient un taux de croissance annuel composé (CAGR) de sa production d'environ 4% jusqu'en 2030 par rapport aux niveaux de 2025.

Valorisation de l'opération

Conformément aux termes de l'accord, les actionnaires d'ARC recevront 8,20 dollars canadiens (CAD) en numéraire et 0,40247 action ordinaire de Shell plc (chaque action entière constituant une action Shell) pour chaque action ordinaire ARC détenue.

Sur la base du cours de clôture de l'action Shell de 34,43 livres sterling (GBP) au 2 septembre 2026 et des derniers taux de change, la valeur des fonds propres est réévaluée à environ 13,9 milliards de dollars. Le financement de cette valeur par actions s'effectue via 3,3 MdsUSD en numéraire et 10,6 MdsUSD en nouvelles actions Shell.

En intégrant la reprise d'environ 2,5 MdsUSD de dette nette et de contrats de location, la valeur d'entreprise globale de la transaction s'élève à environ 16,5 MdsUSD.

Sur le plan financier, l'opération s'annonce particulièrement rentable. Elle devrait générer des rendements à deux chiffres, renforcer les flux de trésorerie à long terme de Shell et être relutive sur le flux de trésorerie disponible par action à partir de 2027.

Renforcement du réseau au Canada

De plus, cette acquisition accroît les participations de Shell dans la production au Canada et complète son empreinte existante dans le GNL. Elle crée également de fortes synergies avec ses vastes activités en aval, notamment dans le raffinage, la chimie, la distribution de carburants, l'aviation, les lubrifiants et les solutions bas carbone.