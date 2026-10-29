Shell et Total enregistrent leur meilleur résultat trimestriel depuis 2022

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(Mise à jour tenant compte des effets de l'inflation, paragraphe 3; mise à jour des cours boursiers, paragraphe 4; ajout des résultats d'OMV, paragraphe 5; précisions sur le ratio d'endettement de Total, paragraphes 11-12)

* Shell porte son programme de rachat d'actions trimestriel de 3 milliards à 5 milliards de dollars

* Shell affiche un bénéfice net de 10,81 milliards de dollars au troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 10,33 milliards de dollars

* TotalEnergies annonce un résultat net ajusté de 9,1 milliards de dollars, supérieur aux 8,3 milliards attendus

* Les deux groupes affichent des marges de raffinage record

par Shadia Nasralla, Stephanie Kelly et Dimitri Rhodes

Shell SHEL.L et TotalEnergies TTEF.PA ont annoncé jeudi des bénéfices en forte hausse au troisième trimestre et ont relevé leurs programmes de rachat d’actions, les prix de l’énergie poussés à la hausse par la guerre et les marges de raffinage record ayant permis aux deux groupes de dépasser les attentes.

Shell a porté son programme de rachat trimestriel de 3 milliards de dollars à 5 milliards de dollars, ce qui représente le deuxième plus important programme de rachat jamais enregistré, tandis que Total a réaffirmé son intention de racheter pour 2,5 milliards de dollars d’actions au quatrième trimestre et a indiqué qu’il rachèterait 2,5 milliards de dollars supplémentaires au premier trimestre 2027.

Ces distributions aux actionnaires donnent un aperçu de la manière dont les géants pétroliers prévoient d’utiliser les bénéfices générés par la guerre américano-israélienne contre l’Iran , qui en est à son neuvième mois et a perturbé l’approvisionnement énergétique mondial. Les prix de l’énergie ont alimenté l’inflation pour les consommateurs du monde entier et fait grimper les coûts des intrants pour l’industrie.

Reflétant cette hausse des dividendes, l’action Shell a gagné 3,2 % en début de séance jeudi, tandis que celle de Total a progressé de 1,8 %, alors que l’indice global des entreprises énergétiques européennes .SXEP affichait une hausse de 1,9 %.

BP BP.L , Chevron CVX.N et ExxonMobil XOM.N publieront leurs résultats vendredi. Jeudi également, l’autrichien OMV

OMVV.VI a annoncé son bénéfice d’exploitation trimestriel le plus élevé depuis 2022.

LES MARGES DE RAFFINAGE CONSTITUENT UN MOTEUR MAJEUR

Les marges de raffinage ont presque quadruplé tant pour Shell que pour Total par rapport à l’année dernière. Elles ont atteint respectivement 42 dollars et 33,2 dollars le baril, contribuant ainsi à propulser les bénéfices à leur plus haut niveau depuis 2022, année où Shell avait mis en place un programme record de rachat d’actions de 6 milliards de dollars.

Shell a affiché au troisième trimestre un bénéfice net de 10,81 milliards de dollars, supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 10,33 milliards de dollars et représentant près du double des 5,43 milliards de dollars enregistrés un an plus tôt.

TotalEnergies a annoncé un résultat net ajusté de 9,1 milliards de dollars pour le trimestre de juillet à septembre, soit plus du double des 4,0 milliards de dollars enregistrés un an plus tôt et un chiffre supérieur aux 8,3 milliards de dollars attendus.

La division Raffinage et Chimie de Total a enregistré un bénéfice net record de 3,6 milliards de dollars, soit plus de cinq fois le niveau de l’année dernière et le double du trimestre précédent. Le directeur général Patrick Pouyanné a déclaré qu’une augmentation de près de 10 % du volume de traitement en raffinerie, conjuguée à un marché pétrolier dynamique, avait permis de dégager des marges de raffinage historiquement élevées en Europe et dans le monde entier.

Le résultat de la division GNL de Total a atteint 1,9 milliard de dollars, grâce à des prix moyens du gaz en hausse de 20 % par rapport au trimestre précédent et à une activité soutenue de négoce de GNL et de gaz.

Le ratio d'endettement de la société est tombé à 9,1 % fin septembre, contre 13,1 % à la fin du trimestre précédent, soit un niveau inférieur à son objectif de moins de 10 % d'ici fin 2026.

Jefferies a qualifié les résultats de Total de "solides, mais pas exceptionnels", la production d’hydrocarbures ayant atteint 2,5 millions de barils équivalent pétrole par jour, soit 4 % de moins que les prévisions consensuelles de Total, a indiqué le courtier. Total a également enregistré une dépréciation de 1,9 milliard de dollars, principalement liée à l’éolien offshore et à une participation dans une entreprise pétrochimique sud-coréenne.

LES RENDEMENTS POUR LES ACTIONNAIRES DE SHELL SE DISTINGUENT

Depuis le 30 décembre 2022, Shell a généré un rendement total pour les actionnaires de 120 %, dividendes réinvestis compris, devançant ainsi les 78 % de BP, les 84 % de TotalEnergies TTEF.PA , les 89 % d’ExxonMobil et les 51 % de Chevron, selon les données de Shell.

Shell a dépassé les attentes dans tous ses segments.

Son flux de trésorerie d’exploitation, hors fonds de roulement, est passé de 12,24 milliards de dollars un an plus tôt à 21,7 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 18,18 milliards de dollars. Biraj Borkhataria, analyste chez RBC, a déclaré que même avec un programme de rachat d’actions d’environ 5 milliards de dollars au prochain trimestre, Shell ne devrait pas atteindre son objectif de ratio de distribution de 40 % à 50 % pour l’année, un écart qu’il a attribué à des conditions macroéconomiques exceptionnelles.

La production de pétrole et de gaz de Shell a chuté de 17 % au cours des neuf premiers mois de 2026 par rapport à l’année précédente, principalement en raison de la guerre au Moyen-Orient qui a réduit les volumes en provenance du Qatar. Les volumes de liquéfaction de GNL ont augmenté de 12 %, portés par la montée en puissance de LNG Canada et partiellement compensés par les perturbations au Qatar.

Shell a interrompu la production de son usine de liquéfaction de gaz "Pearl" au Qatar en mars après qu’une attaque contre la ville industrielle de Ras Laffan a endommagé l’un de ses deux trains de production. L’entreprise a redémarré l’usine, mais à un niveau de production réduit, et indique que les réparations pourraient prendre environ un an.

Shell a enregistré 5,4 milliards de dollars d’augmentations hors trésorerie liées à des contrats de location de navires, qui sont prises en compte dans la dette nette. Shell a comptabilisé une dépréciation d’environ 2 milliards de dollars sur l’ensemble de ses activités européennes de biogaz, qui comprennent des actifs issus de son acquisition en 2023, pour 2 milliards de dollars, de la société danoise Nature Energy, en raison d’une révision à la baisse des prévisions de croissance du marché.

Shell a revu à la baisse ses prévisions de dépenses d’investissement pour 2026, les ramenant de 24 à 26 milliards de dollars à une fourchette comprise entre 23 et 25 milliards de dollars.