Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,11% pour le Dow Jones .DJI , de 0,22%pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,91% pour le Nasdaq .IXIC :

* ALPHABET GOOGL.O - La maison mère de Google a publié mercredi un chiffre d'affaires inférieur aux attentes de Wall Street, tandis que ses lourds investissements dans l'intelligence artificielle (IA) ont accéléré sa consommation de trésorerie, faisant chuter son titre d'environ 10% dans les échanges en avant-Bourse.

* MICROSOFT MSFT.O a fait état mercredi d'un flux de trésorerie nettement supérieur aux prévisions et tablé sur une forte croissance de son activité cloud, signe que ses investissements massifs dans l'IA portent leurs fruits à l'heure où Wall Street reste méfiante face aux dépenses financées par la dette des géants de la tech.

L'action gagne 3,6% en avant-Bourse.

* ORACLE ORCL.N - Le titre recule de 2,2% en avant-Bourse, après avoir progressé de près de 11% la veille, les investisseurs ayant bien accueilli les plans concernant les dépenses d'investissement du groupe, qui devraient atteindre leur niveau maximal au cours de cet exercice et du suivant. Plus précisément, l'entreprise a l'intention de limiter son recours au financement externe et s'est montrée confiante quant à son retour à un flux de trésorerie positif au cours du second semestre de l'exercice 2028.

* MICRON TECHNOLOGY MU.O - Le fabricant de puces mémoire recule de 3,3% en avant-Bourse, dans le sillage de l'action SAMSUNG ELECTRONICS 005930.KS à la Bourse de Séoul après la publication de ses résultats.

* FORD F.N - Le constructeur américain a fait état mercredi d'une légère progression de son bénéfice opérationnel au troisième trimestre, au troisième trimestre, après avoir surmonté les difficultés de production liées à son modèle phare, le pick-up F-150, ainsi que la hausse des coûts des matières premières.

* MARVELL TECHNOLOGY MRVL.O serait en pourparlers avancés en vue d'acquérir le fabricant de composants optiques pour centres de données LUMENTUM HOLDINGS LITE.O , et l'annonce de l'opération pourrait intervenir dès la semaine prochaine, a déclaré mercredi à Reuters une source proche du dossier.

* META META.O - La Cour d'appel de Paris a annoncé jeudi avoir rejeté les recours formés par le groupe américain contre les mesures conservatoires prononcées par l'Autorité de la concurrence dans le cadre d'un conflit avec les éditeurs français autour des droits voisins de la presse.

* FEDEX FDX.N augmente ses dépenses pour recruter davantage de chauffeurs de camion, un coût qui a pesé au troisième trimestre sur les marges de son activité principale, le service de livraison express aux États-Unis, et qui devrait avoir un impact encore plus important au cours du trimestre correspondant à la période des fêtes de fin d'année, a dit le groupe américain mercredi.

* CHIPOTLE MEXICAN GRILL CMG.N a publié mercredi un chiffre d'affaires comparable supérieur aux prévisions au troisième trimestre, les campagnes marketing, les promotions et la hausse des prix contribuant à attirer les clients vers la chaîne de burritos.

* MERCK MRK.N , ELI LILLY LLY.N et CATERPILLAR CAT.N doivent publier leurs résultats jeudi avant l'ouverture de la Bourse de New York.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

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