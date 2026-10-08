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Shell et Chevron réduisent leur production dans le golfe du Mexique à l'approche de la tempête tropicale Isaias
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 02:24

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Shell SHEL.L et Chevron CVX.N ont annoncé mercredi qu'elles réduisaient leurs activités offshore dans le golfe du Mexique à l'approche de la tempête tropicale Isaias.

Shell a indiqué qu'elle évacuait l'ensemble de son personnel et suspendait la production sur ses sites de Mars, Olympus, Ursa, Vito et Appomattox. La société a ajouté qu'elle avait déjà évacué le personnel non essentiel de son site de Stones.

De son côté, Chevron a indiqué avoir lancé les procédures d’arrêt de la production sur quatre sites du golfe du Mexique qu’elle exploite, en prévision de la tempête.

Le géant pétrolier américain a précisé que du personnel supplémentaire était en cours de transfert vers la terre ferme, tandis que la production sur ses cinq autres sites du golfe d’Amérique – c’est-à-dire le golfe du Mexique – se maintenait à des niveaux normaux.

La tempête tropicale Isaias s'est formée mercredi dans le golfe du Mexique et devrait se transformer en ouragan avant de s'abattre sur la côte sud des États-Unis tôt samedi matin, apportant de fortes pluies, des ondes de tempête et éventuellement des tornades dans plusieurs États, a indiqué le Centre national des ouragans.

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