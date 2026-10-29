Shell enregistre son bénéfice trimestriel le plus élevé depuis 2022 et augmente ses rachats d'actions

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* Le programme trimestriel de rachat d'actions passe de 3 milliards à 5 milliards de dollars

* Shell confirme une marge de raffinage record de 42 dollars le baril

* Bénéfice net du troisième trimestre de 10,8 milliards de dollars contre une prévision de 10,3 milliards de dollars

(Mise à jour avec plus de détails et le cours de l'action)

par Shadia Nasralla et Stephanie Kelly

Shell SHEL.L a annoncé jeudi son bénéfice trimestriel le plus élevé depuis 2022 et a augmenté ses rachats d'actions, les prix de l'énergie poussés à la hausse par la guerre et les marges de raffinage record lui ayant permis de dépasser les attentes.

Le géant pétrolier a enregistré au troisième trimestre un bénéfice net de 10,81 milliards de dollars, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 10,33 milliards de dollars et représentant près du double des 5,43 milliards de dollars réalisés un an plus tôt.

La guerre américano-israélienne contre l’Iran , qui en est désormais à son neuvième mois, a perturbé l’approvisionnement énergétique mondial et contribué à faire grimper la marge de raffinage de Shell à un niveau record de 42 dollars le baril, contre 11,6 dollars il y a un an et 24 dollars au trimestre précédent.

Shell a porté son programme de rachat d’actions trimestriel de 3 milliards à 5 milliards de dollars. Il s’agit du deuxième plus important programme de rachat de l’histoire de Shell, derrière celui de 6 milliards de dollars lancé au deuxième trimestre 2022.

L'action de la société a progressé de 2,9 % en début de séance, surpassant la hausse de 0,7 % enregistrée par l'indice global des entreprises énergétiques européennes.

L'activité gazière intégrée de Shell a généré un bénéfice de 3,04 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 2,93 milliards, tandis que le résultat en amont, à 3,19 milliards de dollars, a également dépassé les prévisions de 3,10 milliards. Le flux de trésorerie d'exploitation, hors fonds de roulement, a progressé à 21,7 milliards de dollars, contre 12,24 milliards un an plus tôt, et a dépassé les prévisions de 18,18 milliards.

LES CONSÉQUENCES DE LA GUERRE

La production de pétrole et de gaz a chuté de 17 % au cours des neuf premiers mois de 2026 par rapport à l’année précédente, principalement en raison de la baisse des volumes en provenance du Qatar due au conflit au Moyen-Orient. Les volumes de liquéfaction de GNL ont augmenté de 12 %, portés par la montée en puissance de LNG Canada et partiellement compensés par les perturbations au Qatar.

La production de l’usine de liquéfaction de gaz "Pearl" de Shell au Qatar a été interrompue en mars après qu’une attaque contre la ville industrielle de Ras Laffan a endommagé l’un de ses deux trains de production. Shell a partiellement redémarré l’usine, mais a indiqué que les réparations pourraient prendre environ un an.

Shell a enregistré 5,4 milliards de dollars d’augmentations hors trésorerie de la composante variable des contrats de location de navires, sous l’effet de la conjoncture économique actuelle. Les activités de négoce du segment des produits chimiques et dérivés, qui inclut l’importante activité de négoce pétrolier de Shell, ont été inférieures à celles d’un deuxième trimestre très solide, reflétant des effets de calendrier hors trésorerie.

Shell a comptabilisé 2,5 milliards de dollars de dépréciations avant impôts, principalement liées à un actif européen dans le secteur du biogaz, après que la direction eut revu à la baisse ses prévisions concernant l’évolution du marché. Ces dépréciations ont été partiellement compensées par 1,8 milliard de dollars de reprises de dépréciations avant impôts sur un actif nord-américain de son segment gazier intégré, à la suite de modifications des conditions commerciales et de la décision finale d’investissement concernant la phase 2 du projet LNG Canada.

Depuis le 30 décembre 2022, Shell a généré un rendement total pour les actionnaires de 120 %, dividendes réinvestis compris, devançant ainsi les 78 % de BP, les 84 % de TotalEnergies TTEF.PA , les 89 % d’ExxonMobil XOM.N et les 51 % de Chevron CVX.N , selon les données de Shell.

Les investisseurs surveillent de près la manière dont les géants pétroliers utilisent les bénéfices exceptionnels générés par le conflit et se demandent s’ils sauront résister à la tentation d’augmenter leurs dépenses. Le secteur s’est engagé à maintenir une discipline en matière d’investissements au cours de l’une des périodes les plus rentables que les producteurs de pétrole mondiaux aient connues ces dernières années.