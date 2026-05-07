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Shell dépasse les attentes au T1, réduit ses rachats d’actions
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 09:05

Le logo de la compagnie pétrolière et gazière Shell est visible dans une station-service à Wijchen

Le logo de la compagnie pétrolière et gazière Shell est visible dans une station-service à Wijchen

Shell ‌a fait état jeudi d’un bénéfice ajusté ​de 6,92 milliards de dollars (5,89 milliards d’euros) au premier trimestre, dépassant les attentes des ​analystes, établies à 6,36 milliards de dollars selon ​un consensus fourni par ⁠le groupe, contre 5,58 milliards de ‌dollars un an plus tôt.

La major pétrolière a également réduit le rythme ​de son ‌programme trimestriel de rachats d’actions ⁠à 3 milliards de dollars, contre 3,5 milliards précédemment.

La production de pétrole et de ⁠gaz de ‌Shell a reculé de 4% par ⁠rapport au trimestre précédent en raison ‌du conflit au Moyen-Orient, notamment ⁠à cause des dommages subis par ⁠son usine ‌gazière Pearl au Qatar, dont les réparations ​pourraient durer environ ‌un an.

Le ratio d'endettement("gearing") s'est établit à 23,2%, contre 20,7% ​fin 2025. Le groupe avait prévenu d’une hausse de l’endettement liée ⁠à la gestion des perturbations des prix et de l’approvisionnement ainsi qu’à la volatilité provoquée par le conflit.

(Shadia Nasralla et Stephanie Kelly, version française Elena Smirnova, édité par ​Augustin Turpin)

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