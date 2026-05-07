Shell dépasse les attentes au T1, réduit ses rachats d’actions

Shell SHEL.L a fait état jeudi d’un bénéfice ajusté de 6,92 milliards de dollars (5,89 milliards d’euros) au premier trimestre, dépassant les attentes des analystes, établies à 6,36 milliards de dollars selon un consensus fourni par le groupe, contre 5,58 milliards de dollars un an plus tôt.

La major pétrolière a également réduit le rythme de son programme trimestriel de rachats d’actions à 3 milliards de dollars, contre 3,5 milliards précédemment.

La production de pétrole et de gaz de Shell a reculé de 4% par rapport au trimestre précédent en raison du conflit au Moyen-Orient, notamment à cause des dommages subis par son usine gazière Pearl au Qatar, dont les réparations pourraient durer environ un an.

Le ratio d'endettement("gearing") s'est établit à 23,2%, contre 20,7% fin 2025. Le groupe avait prévenu d’une hausse de l’endettement liée à la gestion des perturbations des prix et de l’approvisionnement ainsi qu’à la volatilité provoquée par le conflit.

(Shadia Nasralla et Stephanie Kelly, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)