La Banque de Norvège première en Europe à relever son taux depuis la guerre au Moyen-Orient

La gouverneure de la Banque de Norvège, Ida Wolden Bache, lors d'une conférence de presse à Oslo le 19 juin 2025 ( NTB / Gorm Kallestad )

La Banque de Norvège a annoncé jeudi une hausse de 0,25 point de son taux directeur, porté à 4,25%, devenant la première banque centrale en Europe à resserrer sa politique monétaire depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

"La hausse des prix est trop élevée et se situe au-dessus de l'objectif depuis plusieurs années", a noté la gouverneure de la banque centrale norvégienne, Ida Wolden Bache.

Dans ce pays prospère, notamment grâce à sa manne pétrolière, l'inflation reste obstinément élevée.

En mars, l'inflation sous-jacente, indicateur préféré de la Banque de Norvège, s'élevait à 3,0%, nettement au-dessus de l'objectif officiel de politique monétaire qui est d'environ 2%.

Dans son communiqué, la banque centrale souligne la "grande incertitude" que le conflit au Moyen-Orient fait planer sur les perspectives économiques.

"La hausse des prix du pétrole et du gaz due à la guerre au Moyen-Orient pourrait encore accentuer l'inflation", a-t-elle souligné.

Les cours mondiaux du pétrole ont bondi depuis que les Etats-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l'Iran le 28 février, entraînant un blocage du détroit d'Ormuz.

Environ un cinquième des hydrocarbures mondiales transitent en temps de paix par cette voie maritime.

Les espoirs de paix ont depuis fait refluer les cours, le baril de Brent repassant sous le cap des 100 dollars, mais la situation reste fragile.