Shell déçoit au 4e trimestre mais maintient le rythme des rachats d’actions

Le logo de la multinationale pétrolière et gazière britannique Shell

Shell a fait état jeudi d'un bénéfice net de 3,3 milliards de dollars (2,80 milliards d'euros) au quatrième trimestre, en baisse de 11 % sur un ‍an et inférieur aux attentes, pénalisé par la chute des prix du pétrole.

La major britannique a cependant maintenu son programme de rachat d’actions à 3,5 milliards de dollars pour les trois prochains mois.

Les analystes ‌tablaient sur un bénéfice ajusté, la définition du bénéfice net de Shell, de 3,5 milliards de dollars selon un consensus fourni par le groupe.

Les bénéfices des divisions gaz et marketing de ​Shell ont été inférieurs aux attentes, tandis que la perte de son unité Chimie et Produits, ⁠affectée par la faible activité sur le marché pétrolier déjà signalée par Shell, a été plus importante que prévu par les analystes.

Vers 08h50 GMT, le titre cédait ⁠1,80%.

VERSEMENTS AUX ACTIONNAIRES

Le rythme de rachat ‍d’actions de 3,5 milliards de dollars, ajouté à 2,1 milliards de dollars de ⁠dividendes, porte les versements aux actionnaires au cours des quatre derniers trimestres à 52% des flux de trésorerie opérationnels, au-dessus de la fourchette cible de Shell de 40% à 50%. Interrogée à ce sujet, ​la directrice financière du groupe Sinead Gorman a déclaré aux journalistes que la fourchette sur 12 mois glissants était "sacrée".

À la fin de 2025, Shell avait racheté plus d’un quart de ses actions en quatre ⁠ans.

Shell a augmenté son dividende trimestriel de 4%, pour le porter à 0,372 dollar par ​action.

Le géant mondial du gaz naturel liquéfié a enregistré un flux de ​trésorerie provenant des activités opérationnelles ​de 9,44 milliards de dollars au quatrième trimestre, supérieur aux attentes de 7,87 milliards, contre 13,16 milliards un ​an plus tôt.

Les analystes de RBC ont noté que ⁠la durée de vie des réserves de Shell était tombée à 7,8 ans, contre 8,9 ans en 2024. "Étant donné que cela est plus faible que certains concurrents, nous anticipons que cela pourrait susciter davantage de questions sur la stratégie de remplacement des réserves via fusions et acquisitions de Shell", ont-ils précisé.

Les contrats à ‌terme Brent ont été en moyenne d’environ 63 dollars le baril au cours du trimestre, contre environ 74 dollars un an plus tôt, selon LSEG et les calculs de Reuters.

Le contrat néerlandais de gaz pour le mois à venir au hub TTF s’est établi à environ 30 euros par mégawatt-heure au cours du trimestre, contre environ 43,3 euros un an plus tôt.

(Shadia Nasralla et Stephanie Kelly, version française ‌Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)