Air India vérifie si l'équipage a respecté les protocoles lors de l'incident du commutateur de carburant du Boeing

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Aditya Kalra et Abhijith Ganapavaram

Air India a déclaré jeudi qu'elle enquêtait pour savoir si son équipage avait suivi toutes les procédures de conformité lorsqu'un Boeing a décollé de Londres avec un possible défaut du commutateur de carburant, avant d'être immobilisé au sol en Inde.

Reuters est le premier à faire état de l'enquête menée par la compagnie aérienne sur l'incident de dimanche, après avoir rapporté que l'autorité britannique de l'aviation avait demandé en privé à Air India des détails sur toutes les mesures de maintenance prises avant la décision de décoller.

La Grande-Bretagne a donné à Air India un délai d'une semaine pour soumettre une réponse complète, faute de quoi la compagnie et sa flotte de 33 Boeing 787 feraient l'objet de mesures réglementaires.

Les autorités ont déclaré que les pilotes de Londres avaient observé que l'interrupteur de contrôle du carburant ne restait pas verrouillé en position "run" lors de deux tentatives, mais qu'il était stable lors d'une troisième.

L'équipage a décidé de se rendre en Inde, où le pilote a signalé un possible "défaut " à l'atterrissage, ce qui a contraint l'avion à rester au sol pour des vérifications.

Dans un communiqué, Air India a déclaré qu'elle "suivrait son protocole d'enquête de sécurité et prendrait les mesures appropriées", en réponse à une question de Reuters qui souhaitait savoir si les pilotes avaient fait part de leurs inquiétudes aux autorités britanniques avant le décollage.

La compagnie n'a pas précisé les mesures qu'elle pourrait prendre.

PROBLÈME SIGNALÉ LORS DE L'ATTERRISSAGE EN INDE

Une source ayant une connaissance directe de l'affaire a déclaré à Reuters que l'enquête d'Air India interrogerait l'équipage sur les raisons pour lesquelles il n'a pas signalé l'incident à Londres et, s'il a estimé qu'il pouvait voler en toute sécurité, sur les raisons pour lesquelles il l'a signalé plus tard en Inde.

L'autorité indienne de l'aviation civile n'a pas immédiatement répondu aux questions de Reuters.

Les interrupteurs de carburant, qui régulent le flux de carburant vers les moteurs d'un avion, ont été au cœur de l'accident d'un Dreamliner d'Air India survenu l'an dernier dans l'État occidental du Gujarat, qui a fait 260 morts et a déclenché une surveillance plus stricte de la compagnie aérienne.

Après l'incident de dimanche, Air India et les autorités indiennes ont déclaré qu'il n'y avait aucun problème avec les interrupteurs de contrôle du carburant sur la flotte Dreamliner de la compagnie.

L'organisme de surveillance britannique a demandé une "analyse complète des causes profondes" de l'incident et un "plan d'action préventif" afin d'éviter qu'un tel incident ne se reproduise sur la flotte de Boeing 787 d'Air India, a rapporté l'agence Reuters mercredi.

"La sécurité de nos passagers et de notre équipage reste la priorité absolue d'Air India", a ajouté la compagnie dans son communiqué.