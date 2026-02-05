Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,07% pour le Dow Jones .DJI , tandis que le Standard & Poor's-500 .SPX devrait ouvrir en hausse de 0,05% et le Nasdaq. .IXIC de 0,19% :

* ALPHABET GOOGL.O - Le géant technologique américain a déclaré mercredi que ses dépenses en capital pourraient doubler cette année, dans ce qui représentera une nouvelle vague d'investissements massifs déployés par la maison-mère de Google pour avancer rapidement dans la course à l'intelligence artificielle (IA).

L'action recule de 1,3% en avant-Bourse.

Les actions des fabricants américains de semi-conducteurs et d'équipements pour puces électroniques progressent avant-Bourse après l'annonce des prévisions de dépenses d'Alphabet. MICRON

MU.O prend 1,8%, BROADCOM AVGO.O 5,4% et AMD AMD.O et NVIDIA NVDA.O 2,2% chacun.

* SECTEUR DES LOGICIELS - Le compartiment des logiciels et services .SPLRCIS du S&P 500 a chuté de 13% au cours de la seule semaine dernière, perdant plus de 800 milliards de dollars de capitalisation boursière, alors que les investisseurs continuent de s'interroger sur l'impact de l'essor de l'IA sur les modèles économiques du secteur.

Les actions de groupes tels qu'ORACLE ORCL.N. , INTUIT

INTU.O , SERVICENOW NOW.N , SNOWFLAKE SNOW.K et DATADOG

DDOG.O restent à surveiller jeudi.

* QUALCOMM QCOM.O - Le fournisseur américain de puces a publié mercredi une prévision de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le deuxième trimestre inférieure aux estimations, anticipant une pénurie mondiale d'approvisionnement en puces mémoire qui devrait affecter les ventes de téléphones mobiles. L'action plonge de 11% en avant-Bourse.

* ARM HOLDINGS ARM.O a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires lié aux licences inférieur aux estimations, malgré les efforts déployés par la société pour dynamiser ce segment grâce à de nouvelles conceptions de technologies de puces.

L'action du groupe cotée à New York perd 7,6% en avant-Bourse.

* BOEING BA.N va supprimer environ 300 emplois dans la chaîne d'approvisionnement de sa division défense et en informera les employés concernés cette semaine, a rapporté mercredi l'agence Bloomberg, citant une source proche du dossier.

* AMAZON AMZN.O - Le géant du commerce en ligne doit publier ses résultats jeudi après la cloche.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Kate Entringer)