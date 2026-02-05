 Aller au contenu principal
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 11:46

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,07% pour le Dow Jones .DJI , tandis que le Standard & Poor's-500 .SPX devrait ouvrir en hausse de 0,05% et le Nasdaq. .IXIC de 0,19% :

* ALPHABET GOOGL.O - Le géant technologique américain a déclaré mercredi que ses dépenses en capital pourraient doubler cette année, dans ce qui représentera une nouvelle vague d'investissements massifs déployés par la maison-mère de Google pour avancer rapidement dans la course à l'intelligence artificielle (IA).

L'action recule de 1,3% en avant-Bourse.

Les actions des fabricants américains de semi-conducteurs et d'équipements pour puces électroniques progressent avant-Bourse après l'annonce des prévisions de dépenses d'Alphabet. MICRON

MU.O prend 1,8%, BROADCOM AVGO.O 5,4% et AMD AMD.O et NVIDIA NVDA.O 2,2% chacun.

* SECTEUR DES LOGICIELS - Le compartiment des logiciels et services .SPLRCIS du S&P 500 a chuté de 13% au cours de la seule semaine dernière, perdant plus de 800 milliards de dollars de capitalisation boursière, alors que les investisseurs continuent de s'interroger sur l'impact de l'essor de l'IA sur les modèles économiques du secteur.

Les actions de groupes tels qu'ORACLE ORCL.N. , INTUIT

INTU.O , SERVICENOW NOW.N , SNOWFLAKE SNOW.K et DATADOG

DDOG.O restent à surveiller jeudi.

* QUALCOMM QCOM.O - Le fournisseur américain de puces a publié mercredi une prévision de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le deuxième trimestre inférieure aux estimations, anticipant une pénurie mondiale d'approvisionnement en puces mémoire qui devrait affecter les ventes de téléphones mobiles. L'action plonge de 11% en avant-Bourse.

* ARM HOLDINGS ARM.O a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires lié aux licences inférieur aux estimations, malgré les efforts déployés par la société pour dynamiser ce segment grâce à de nouvelles conceptions de technologies de puces.

L'action du groupe cotée à New York perd 7,6% en avant-Bourse.

* BOEING BA.N va supprimer environ 300 emplois dans la chaîne d'approvisionnement de sa division défense et en informera les employés concernés cette semaine, a rapporté mercredi l'agence Bloomberg, citant une source proche du dossier.

* AMAZON AMZN.O - Le géant du commerce en ligne doit publier ses résultats jeudi après la cloche.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

ALPHABET-A
333,4200 USD NASDAQ -1,85%
AMAZON.COM
232,9800 USD NASDAQ -2,36%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
200,1800 USD NASDAQ -17,32%
ARM HOLDING ADR
104,9000 USD NASDAQ +0,33%
BOEING CO
235,850 USD NYSE +1,19%
BROADCOM
307,9795 USD NASDAQ -3,86%
DATADOG RG-A
115,6700 USD NASDAQ -3,33%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 501,30 Pts Index Ex +0,53%
INTUIT
445,6100 USD NASDAQ +2,65%
MICRON TECHNOLOGY
379,2900 USD NASDAQ -9,57%
NASDAQ Composite
22 904,58 Pts Index Ex -1,51%
NVIDIA
174,4300 USD NASDAQ -3,28%
ORACLE
146,685 USD NYSE -5,13%
QUALCOMM
148,8900 USD NASDAQ +1,16%
S&P 500 INDEX
6 882,72 Pts CBOE -0,51%
SERVICENOW
111,120 USD NYSE +1,26%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

