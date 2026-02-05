Saab: commandes record au 4e trimestre et bond de 50% des bénéfices annuels

( AFP / GABRIEL BOUYS )

Le groupe suédois de défense Saab a annoncé jeudi des commandes record au 4e trimestre et un bond de 50% de son bénéfice net en 2025, dans un contexte de fortes tensions géopolitiques.

Sur l'ensemble de l'année, Saab a dégagé un bénéfice net de 6,3 milliards de couronnes suédoises (596 millions d'euros), contre 4,2 milliards en 2024, un chiffre toutefois inférieur au consensus des analystes de Factset qui tablaient sur 5,8 milliards de couronnes.

"Le contexte géopolitique demeure marqué par une forte incertitude, avec des tensions dans de nombreuses régions du monde", a déclaré Micael Johansson, PDG de Saab, dans un communiqué.

"Cela souligne une fois de plus l'importance de la préparation, ce qui stimule une croissance soutenue du marché mondial des capacités de défense et de dissuasion", a-t-il poursuivi en rappelant qu'en fin d'année, la Suède et Saab avaient été sélectionnés pour fournir des sous-marins à la Pologne.

Le chiffre d'affaires annuel s'est pour sa part élevé à 79,1 milliards de couronnes suédoises (7,5 milliards d'euros), en ligne avec les attentes, contre 63,8 milliards en 2024.

Au quatrième trimestre, l'entreprise a précisé que ses prises de commandes avaient atteint 100,1 milliards de couronnes suédoises (9,5 milliards d'euros), contre 17,6 milliards de couronnes suédoises à la même période l'année précédente.

Pour 2025, les prises de commandes progressent de 74%, par rapport à 2024, à 168,5 milliards de couronnes.

Le carnet de commandes de Saab atteint désormais 274,5 milliards de couronnes suédoises (26 milliards d'euros).