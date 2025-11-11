Shell conteste la décision d'arbitrage de Venture Global devant la Cour suprême de New York

Shell SHEL.L a déclaré mardi à Reuters qu'il contestait le résultat d'un arbitrage qu'il avait perdu contre Venture Global, alléguant que Venture Global avait dissimulé des informations à Shell et au tribunal d'arbitrage.

L'arbitrage portait sur l'incapacité de Venture Global

VG.N à livrer du gaz naturel liquéfié dans le cadre de contrats à long terme débutant en 2023. Shell a contesté la décision devant la Cour suprême de New York.

Venture Global n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.