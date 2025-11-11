 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 115,67
+0,75%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Shell conteste la décision d'arbitrage de Venture Global devant la Cour suprême de New York
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 09:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Shell SHEL.L a déclaré mardi à Reuters qu'il contestait le résultat d'un arbitrage qu'il avait perdu contre Venture Global, alléguant que Venture Global avait dissimulé des informations à Shell et au tribunal d'arbitrage.

L'arbitrage portait sur l'incapacité de Venture Global

VG.N à livrer du gaz naturel liquéfié dans le cadre de contrats à long terme débutant en 2023. Shell a contesté la décision devant la Cour suprême de New York.

Venture Global n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Valeurs associées

Gaz naturel
4,34 USD NYMEX -0,85%
Pétrole Brent
64,30 USD Ice Europ +0,56%
Pétrole WTI
60,36 USD Ice Europ +0,55%
SHELL
2 911,000 GBX LSE +1,45%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank