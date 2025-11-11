L'Europe finit dans le vert, les investisseurs attendent la fin du "shutdown"

Le graphique de l'indice boursier allemand DAX est affiché à la bourse de Francfort

par Mara Vilcu

Les Bourses européennes ont terminé dans le vert mardi, alors que les investisseurs attendent avec impatience la fin imminente du "shutdown" américain, dont la durée record sème l'incertitude depuis plusieurs semaines sur les marchés.

À Paris, le CAC 40 a gagné 1,25% à 8.156,23 points. A Francfort, le Dax a avancé de 0,57% et à Londres, le FTSE 100 a monté de 1,15%, soutenu par une livre sterling plus faible après la publication de données moroses sur l'emploi au Royaume-Uni.

L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 1,11%, le FTSEurofirst 300 a gagné 1,31% et le Stoxx 600 a avancé de 1,33%.

Lundi soir, le Sénat américain a approuvé lundi soir un projet de loi de financement temporaire de l'administration fédérale destiné à sortir du "shutdown" le plus long de l'histoire du pays.

Le texte est désormais entre les mains de la Chambre des représentants, dont le président Mike Johnson a déclaré qu'il souhaitait le faire adopter dès mercredi et le transmettre à la Maison blanche.

Une fois promulgué par le président américain Donald Trump, le texte - qui prévoit le financement des opérations de l'administration jusqu'au 30 janvier prochain -, entrera en vigueur, mettant fin à des semaines d'impasse.

Par ailleurs, la journée a été calme en ce qui concerne les résultats financiers.

Sur le front des données économiques, le marché du travail s'est nettement refroidi au Royaume-Uni au troisième trimestre, avec un ralentissement de la croissance des salaires et une hausse du taux de chômage, selon les données de l'Office national de la statistique (ONS).

Ces chiffres renforcent les arguments en faveur d'une baisse des taux par la Banque d'Angleterre (BoE) le mois prochain, mais montrent également l'incertitude qui pèse sur les ménages et les entreprises britanniques à l'approche du budget annuel de la ministre des Finances Rachel Reeves, le 26 novembre, qui devrait comporter de nouvelles hausses d'impôts.

VALEURS

Vodafone, qui a relevé ses prévisions de bénéfice et de flux de trésorerie pour l'ensemble de l'année, a progressé de 8,32%.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 0,61%, le Standard & Poor's 500 cède 0,21% et le Nasdaq Composite abandonne 0,75%.

LES INDICATEURS DU JOUR

Le moral des investisseurs en Allemagne a reculé de manière inattendue en novembre, selon l'enquête mensuelle de l'institut d'études économiques Zew.

CHANGES

Le billet vert baisse, en raison des inquiétudes liées à la détérioration du marché du travail américain après la publication d'un rapport indiquant que les employeurs privés ont supprimé des postes le mois dernier.

Le dollar perd 0,21% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,32% à 1,1593 dollar.

La livre sterling baisse après la publication de données moroses sur l'emploi au Royaume-Uni. Elle cède 0,05% face au dollar et 0,36% face à l'euro.

TAUX

Le rendement du Bund allemand à dix ans a perdu 0,8 point de base (pb) à 2,6565%. Le deux ans a abandonné 0,3 pb à 2,0014%.

Le marché obligataire américain est fermé aujourd'hui, à l'occasion du "Veterans Day", un jour férié honorant les anciens combattants.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en hausse après avoir baissé plus tôt dans la journée, tiraillés entre les craintes liées à l'offre excédentaire et l'impact des dernières sanctions américaines contre le pétrole russe sur l'approvisionnement.

Le Brent avance de 1,86% à 65,25 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 1,81% à 61,22 dollars.

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)