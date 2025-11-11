 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 181,00
+1,47%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Bourse de Paris poussée par les espoirs de fin de paralysie budgétaire aux Etats-Unis
information fournie par AFP 11/11/2025 à 18:40

Immeuble Euronext, société opératrice de la Bourse de Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Immeuble Euronext, société opératrice de la Bourse de Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

La Bourse de Paris a profité mardi des espoirs de levée imminente de la paralysie budgétaire aux Etats-Unis, contribuant à la nette hausse du CAC 40 et aux records sur d'autres indices européens.

L'indice vedette de la place parisienne a terminé en hausse de 1,25%, soit un gain de 100,72 points, à 8.156,23 points. Lundi, il avait gagné 1,32% à 8.055,51 points.

Le CAC 40 n'est désormais plus qu'à une centaine de points de son record absolu en séance (8.271,48 points le 21 octobre) et quelques dizaines de point du record en clôture (8.258,86 points le 21 octobre également).

La course aux records a également repris à Madrid, l'indice vedette Ibex touchant un nouveau sommet historique en séance comme en clôture, dépassant momentanément les 16.400 points, ainsi qu'à Londres, où le FTSE 100 a atteint un nouveau record en clôture comme en séance, dépassant temporairement les 9.900 points.

Pour Patrick Munnelly, analyste chez Tickmill Group, "l'adoption d'un projet de loi de financement à court terme lundi soir, mettant fin au plus long +shutdown+ de l'histoire des États-Unis" soutient les marchés d'actions.

Le texte, une fois approuvé par la Chambre des représentants, lèverait en effet la paralysie budgétaire après plus de 40 jours de "shutdown".

La proposition de loi doit désormais être débattue et adoptée à partir de mercredi à la Chambre des représentants, avant d'atterrir sur le bureau de Donald Trump pour une promulgation qui mettrait officiellement fin à la paralysie d'une partie de l'Etat fédéral.

"Ainsi, si tout se passe bien, le +shutdown+ pourrait être terminé d'ici la fin de la semaine", explique Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB.

"Une fois le +shutdown+ terminé, l'attention pourrait se tourner vers le flot de données économiques qui doit être publié", rappelle Kathleen Brooks. Un certain nombre de publications économiques officielles ont en effet été retardées par la paralysie budgétaire.

Le luxe rassuré

Le secteur du luxe a grimpé à la Bourse de Paris mardi, Hermes gagnant 3,69 euros à 2.163 euros l'action, LVMH prenant 2,43% à 632,90 euros et enfin Kering montant de 2,00% à 316,65 euros le titre.

La perspective d'une résolution imminente du "shutdown" aux Etats-Unis a profité au secteur, relançant les attentes de consommation américaine.

Euronext CAC40

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon a demandé mardi aux députés de "donner un premier coup d'arrêt" à la réforme des retraites en votant sa suspension mercredi à l'Assemblée nationale. ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Retraites : la CFDT appelle les députés à voter la suspension de la réforme
    information fournie par AFP 11.11.2025 18:55 

    La secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon a demandé mardi aux députés de "donner un premier coup d'arrêt" à la réforme des retraites en votant sa suspension mercredi à l'Assemblée nationale. "La CFDT, en tant que première organisation représentative des travailleuses ... Lire la suite

  • Le graphique de l'indice boursier allemand DAX est affiché à la bourse de Francfort
    L'Europe finit dans le vert, les investisseurs attendent la fin du "shutdown"
    information fournie par Reuters 11.11.2025 18:18 

    par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé dans le vert mardi, alors que les investisseurs attendent avec impatience la fin imminente du "shutdown" américain, dont la durée record sème l'incertitude depuis plusieurs semaines sur les marchés. À Paris, le ... Lire la suite

  • Macron reçoit Abbas à l'Elysée
    Macron reçoit Abbas à l'Elysée
    information fournie par AFP Video 11.11.2025 18:04 

    Emmanuel Macron reçoit à l'Elysée le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas pour discuter de la "pleine application" de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, selon un communiqué de l'Elysée, qui a reconnu l'Etat palestinien en septembre dernier.

  • Le bâtiment de la Philarmonie de Paris, réalisé par l'architecte Jean Nouvel, le 29 janvier 2025 ( AFP / Sébastien DUPUY )
    Heurts liés au concert à la Philharmonie: deux militants pro-israéliens seront jugés en mai
    information fournie par AFP 11.11.2025 17:41 

    Deux militants pro-israéliens seront jugés en mai pour des incidents intervenus samedi devant le commissariat parisien où étaient retenues les quatre personnes suspectées d'avoir déclenché des heurts à la Philharmonie deux jours plus tôt, a appris l'AFP mardi auprès ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank