La Bourse de Paris poussée par les espoirs de fin de paralysie budgétaire aux Etats-Unis

Immeuble Euronext, société opératrice de la Bourse de Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

La Bourse de Paris a profité mardi des espoirs de levée imminente de la paralysie budgétaire aux Etats-Unis, contribuant à la nette hausse du CAC 40 et aux records sur d'autres indices européens.

L'indice vedette de la place parisienne a terminé en hausse de 1,25%, soit un gain de 100,72 points, à 8.156,23 points. Lundi, il avait gagné 1,32% à 8.055,51 points.

Le CAC 40 n'est désormais plus qu'à une centaine de points de son record absolu en séance (8.271,48 points le 21 octobre) et quelques dizaines de point du record en clôture (8.258,86 points le 21 octobre également).

La course aux records a également repris à Madrid, l'indice vedette Ibex touchant un nouveau sommet historique en séance comme en clôture, dépassant momentanément les 16.400 points, ainsi qu'à Londres, où le FTSE 100 a atteint un nouveau record en clôture comme en séance, dépassant temporairement les 9.900 points.

Pour Patrick Munnelly, analyste chez Tickmill Group, "l'adoption d'un projet de loi de financement à court terme lundi soir, mettant fin au plus long +shutdown+ de l'histoire des États-Unis" soutient les marchés d'actions.

Le texte, une fois approuvé par la Chambre des représentants, lèverait en effet la paralysie budgétaire après plus de 40 jours de "shutdown".

La proposition de loi doit désormais être débattue et adoptée à partir de mercredi à la Chambre des représentants, avant d'atterrir sur le bureau de Donald Trump pour une promulgation qui mettrait officiellement fin à la paralysie d'une partie de l'Etat fédéral.

"Ainsi, si tout se passe bien, le +shutdown+ pourrait être terminé d'ici la fin de la semaine", explique Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB.

"Une fois le +shutdown+ terminé, l'attention pourrait se tourner vers le flot de données économiques qui doit être publié", rappelle Kathleen Brooks. Un certain nombre de publications économiques officielles ont en effet été retardées par la paralysie budgétaire.

Le luxe rassuré

Le secteur du luxe a grimpé à la Bourse de Paris mardi, Hermes gagnant 3,69 euros à 2.163 euros l'action, LVMH prenant 2,43% à 632,90 euros et enfin Kering montant de 2,00% à 316,65 euros le titre.

La perspective d'une résolution imminente du "shutdown" aux Etats-Unis a profité au secteur, relançant les attentes de consommation américaine.

Euronext CAC40