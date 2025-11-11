Shell conteste la décision d'arbitrage de Venture Global devant la Cour suprême de New York

Shell affirme que Venture Global a dissimulé des preuves cruciales lors de l'arbitrage, selon des documents déposés

BP a gagné un arbitrage similaire contre Venture Global en octobre

Selon Shell, Venture Global a gagné plus de 20 milliards de dollars en vendant des cargaisons avant les opérations commerciales

Shell SHEL.L a contesté sa défaite dans une procédure d'arbitrage contre le producteur américain de gaz naturel liquéfié Venture Global devant la Cour suprême de New York, selon un document juridique consulté par Reuters, quelques semaines après que son rival BP BP.L a remporté un arbitrage similaire de plus d'un milliard de dollars.

Les deux procédures d'arbitrage portaient sur l'incapacité de Venture Global VG.N à livrer du gaz naturel liquéfié dans le cadre de contrats à long terme tout en le vendant sur le marché au comptant lorsque les prix ont grimpé en flèche après le déclenchement de la guerre en Ukraine.

Dans son nouveau dossier, Shell a fait valoir que, bien que l'obstacle juridique à la contestation des décisions d'arbitrage soit élevé, elle estimait qu'un tel appel était justifié parce que Venture Global avait retenu des preuves cruciales.

Un porte-parole de Shell a confirmé le dépôt du dossier, daté de lundi.

Venture Global a déclaré que Shell avait mené une procédure d'arbitrage complète et équitable, qui s'est soldée par une décision unanime en défaveur de la compagnie pétrolière.

"Leur demande d'annulation de la sentence est sans fondement et constitue une nouvelle tentative désespérée d'exercer un effet de levier pour obtenir un résultat qu'ils n'ont pu obtenir ni par contrat ni par arbitrage", a déclaré un porte-parole de Venture Global en réponse à la demande de commentaires de Reuters.

"Venture Global continuera à livrer, à construire et à signer avec de nouveaux clients, contribuant ainsi à maintenir le marché mondial bien approvisionné en GNL à bas prix. Nous continuerons à nous concentrer sur les progrès, et non sur les distractions, et nous réagirons de manière appropriée", a ajouté le porte-parole.

DOCUMENTS CRUCIAUX NON DIVULGUÉS

Shell et d'autres entreprises, dont BP BP.L , Edison

EDNn.MI et Galp GALP.LS , ont déposé une demande d'arbitrage à partir de 2023.

Elles accusent Venture Global de tirer profit de la vente de GNL sur le marché au comptant tout en ne leur fournissant pas les cargaisons convenues dans les contrats à long terme de l'installation d'exportation de Calcasieu Pass en Louisiane.

Shell a perdu son procès en août, tandis que BP a gagné son procès en octobre.

Shell cherche maintenant à faire annuler la décision d'arbitrage rendue en août, alléguant que Venture Global n'a pas divulgué des documents cruciaux pour expliquer pourquoi elle a reporté le début des opérations commerciales au-delà de ce que Shell affirme être le plan initial de 2022, selon les documents déposés.

Shell affirme qu'une tierce partie a déclaré lors de l'arbitrage que le fournisseur américain de GNL lui avait fait part de sa décision de reporter le démarrage commercial de son usine de Calcasieu Pass "de manière abrupte et inexplicable".

Shell affirme avoir demandé aux arbitres d'étudier la communication entre Venture Global et la tierce partie, mais le fournisseur américain de GNL "a évité la divulgation par une série de déclarations trompeuses".

Venture Global a fait valoir que l'usine de GNL de Calcasieu Pass était encore en phase de démarrage et qu'elle n'était donc pas obligée de vendre des cargaisons dans le cadre de contrats à long terme, avait précédemment rapporté Reuters, citant une source.

La société américaine a fait valoir que l'usine n'était devenue pleinement opérationnelle qu'en avril de cette année, après avoir reçu l'approbation des autorités de régulation et des prêteurs, selon la même source.

SHELL MENTIONNE L'AFFAIRE BP DANS SON DOSSIER

Shell a déclaré dans le nouveau dossier que Venture Global a gagné plus de 20 milliards de dollars en vendant plus de 400 cargaisons de GNL sur le marché au comptant entre 2022 et 2025 avant de déclarer les opérations commerciales - et avant de commencer les livraisons aux détenteurs de contrats à plus long terme en avril de cette année.

Shell a fait référence à la victoire de BP dans le dossier juridique.

Reuters a précédemment rapporté que BP avait gagné son arbitrage en invoquant un comportement déloyal de la part de l'entreprise américaine, citant cinq sources proches de l'affaire.

Les réclamations combinées des clients s'élevaient à 5,5 milliards de dollars, a déclaré Venture Global en janvier dernier, avant de gagner le procès contre Shell, de perdre contre BP et de conclure un accord avec l'entreprise chinoise Unipec .

"Nous ne sommes pas en mesure de faire d'autres commentaires à l'heure actuelle, car la procédure sera portée devant la Cour en temps voulu et nous restons liés par les exigences de confidentialité du contrat et les règles d'arbitrage de la CCI (Chambre de commerce internationale) ", a déclaré Shell dans un communiqué envoyé par courrier électronique.