Atos inaugure une plateforme de formation au SICS en Belgique
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 13:09

Atos annonce que sa division Eviden a pris part à l'inauguration de la première plateforme nationale de formation au Système d'information du Combat SCORPION (SICS) par la Défense à Bourg-Léopold en Belgique.

Selon le groupe français de services informatiques, le SICS constitue le système nerveux numérique de la nouvelle génération de véhicules CaMo et est un élément essentiel de la modernisation de la Force Terrestre belge.

"Le système permet le partage instantané d'informations entre les véhicules, les pelotons et les postes de commandement, ce qui augmente considérablement la puissance de frappe, la sécurité et la rapidité des opérations", explique Atos.

La Direction générale des ressources matérielles (DGMR) a sélectionné Eviden pour la création et le déploiement des plateformes de formation SICS et les radios associé de Thales, ainsi que pour la formation initiale des formateurs principaux.

Les 3 plateformes de formation SICS ont été rendues opérationnelles entre juin et l'automne 2025, afin que la mise en service officielle puisse avoir lieu en février 2026. L'infrastructure a été conçue pour une durée de vie de 15 à 20 ans dans l'écosystème CaMo.

