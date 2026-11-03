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Shell conclut la vente de sa participation dans North West Shelf pour 1,45 milliard de dollars
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 07:31

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et du contexte tout au long du texte)

Shell SHEL.L a accepté mardi de céder sa participation dans le projet australien North West Shelf à des filiales de XRG, filiale d’ADNOC, pour un montant de 1,45 milliard de dollars, dans le cadre de sa stratégie visant à se séparer d’actifs arrivés à maturité afin de concentrer ses capitaux sur des opportunités offrant un meilleur rendement.

Le projet North West Shelf, l’une des plus grandes installations d’exportation de GNL d’Australie, regroupe plusieurs coentreprises interconnectées auxquelles participent Woodside WDS.AX , Chevron CVX.N , BP BP.L , Shell, MIMI et la société chinoise CNOOC.

La cession de la participation non opérante de 16,67 % devrait être finalisée en 2027, et l’accord prévoit un paiement conditionnel supplémentaire lié à la réalisation d’étapes clés, en plus de la contrepartie de base, a indiqué Shell dans un communiqué.

Shell continue d’investir dans le GNL et le secteur gazier intégré à l’échelle mondiale et prévoit d’augmenter ses ventes de GNL de 4 à 5 % par an jusqu’en 2030, a-t-elle précisé.

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