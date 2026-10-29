Shell bat les attentes avec un bénéfice de $10,8 mds au T3 et renforce ses rachats d'actions

Shell SHEL.L a annoncé jeudi un bénéfice net ajusté supérieur aux attentes, à 10,81 milliards de dollars (9,68 milliards d'euros) au troisième trimestre, son plus haut niveau depuis 2022, et a renforcé son programme de rachats d'actions, porté par l’amélioration des marges de raffinage et la hausse des prix du gaz naturel liquéfié (GNL).

La guerre en Iran, qui en est désormais à son neuvième mois, a perturbé les approvisionnements mondiaux en énergie et provoqué une flambée des prix. Shell a ainsi enregistré une marge de raffinage record, correspondant à la transformation du pétrole brut en carburants tels que le diesel.

Les bénéfices de l’ensemble des divisions du groupe ont dépassé les attentes. L'activité gazière intégrée a dégagé 3,04 milliards de dollars de bénéfices contre 2,93 milliards attendus, et l'activité en amont a enregistré 3,19 milliards de dollars de bénéfices contre 3,10 milliards attendus.

Selon le consensus des analystes fourni par Shell, le bénéfice ajusté — indicateur privilégié par le groupe pour mesurer sa performance — devait atteindre 10,33 milliards de dollars, soit près du double du bénéfice du groupe enregistré il y a un an (5,43 milliards de dollars).

Shell a affiché des marges de raffinage record à 42 dollars le baril, contre 11,6 dollars il y a un an et 24 dollars au trimestre précédent.

Le groupe a également accéléré le rythme de son programme trimestriel de rachat d'actions, le portant de 3 milliards à 5 milliards de dollars.

(Reportage Shadia Nasralla et Stephanie Kelly, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)