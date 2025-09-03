Shell abandonne son projet de bioraffinerie à Rotterdam
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 10:15
Dans un communiqué, le groupe énergétique explique avoir décidé de ne pas poursuivre le chantier, qui avait été lancé en 2022, à la suite d'une évaluation commerciale et technique approfondie visant à réexaminer son potentiel.
'En analysant les dynamiques du marché et les coûts liés à l'achèvement du projet, il est devenu clair que celui-ci ne serait pas suffisamment compétitif pour répondre aux besoins de nos clients en matière de produits abordables et à faible émission de carbone', souligne Machteld de Haan, la présidente de sa division aval, énergies renouvelables et solutions énergétiques.
'C'est une décision difficile à prendre, mais nécessaire, car nous devons concentrer nos investissements sur les projets qui répondent à la fois aux attentes de nos clients et aux exigences de rentabilité pour nos actionnaires', a-t-elle justifié.
Si le géant pétrolier assure rester convaincu du rôle que les technologies à bas carbone, notamment les biocarburants, sont appelées à jouer dans le système énergétique de demain, Shell dit actuellement se focaliser sur le carburant d'aviation durable (SAF).
Sur les exercices 2023 et 2024, le groupe a investi autour de huit milliards de dollars dans des projets allant du captage et du stockage du carbone (CCS) à l'hydrogène, en passant par les carburants bas carbone.
Valeurs associées
|2 753,500 GBX
|LSE
|+0,84%
A lire aussi
-
Visites d'usines ou cérémonie d'hommage aux soldats: Ju Ae, la discrète fille de Kim Jong Un pressentie pour sa succession, accompagne son père dans tous ses déplacements, y compris à Pékin où il assistait mercredi à un défilé militaire. L'AFP dresse le portrait ... Lire la suite
-
Régulation des géants du numérique : plusieurs dossiers antimonopoles menacent les géants de la tech aux États-Unis
Google, Meta, Amazon et Apple sont tous visés par des procédures qui visent à briser les monopoles qu'ils ont mis en place dans leur secteur. Alors que Donald Trump mène a charge contre l'Union européenne et sa régulation des services numériques, les géants de ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris tente un rebond mercredi, dans un marché toutefois freiné par la hausse des taux d'emprunt souverain, en raison de l'incertitude politique et budgétaire de la France. L'indice vedette CAC 40 prenait 0,45% vers 09H55, soit 34,35 points à 7.688,60 ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer