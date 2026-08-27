Shein-L'IPO à Hong Kong valorise le groupe à $26,5 mds-sources

par Selena Li et Kane Wu

Shein devrait fixer le prix de son introduction en Bourse (IPO) à Hong Kong près du milieu de la fourchette indicative, levant 1,7 milliard de dollars (1,46 milliard d'euros) et valorisant l'entreprise à environ 26,5 milliards de dollars, ont déclaré deux sources proches du dossier.

Le distributeur en ligne de mode à bas prix a lancé lundi son IPO à Hong Kong, dont le livre d'ordres a été intégralement couvert, selon une information rapportée mardi par Reuters.

Selon ces sources, qui ont requis l’anonymat faute d’être autorisées à s’exprimer auprès des médias, le prix de l'opération devrait être fixé à 48,56 dollars de Hong Kong (5,32 euros) par action, soit près du milieu de la fourchette de 47,60 à 49,50 dollars de Hong Kong.

À ce prix, l'entreprise, fondée en Chine et basée à Singapour, lèverait environ 13,6 milliards de dollars de Hong Kong, ont ajouté les sources.

Un porte-parole de Shein n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Comme Reuters l'avait rapporté la semaine dernière, l'IPO valoriserait Shein à environ un quart de son pic de près de 100 milliards de dollars atteint sur le marché privé en 2022, et bien en deçà des 66 milliards de dollars retenus lors d'une levée de fonds en 2023.

Selon le prospectus de Shein, les investisseurs de référence, emmenés par les actionnaires existants Boyu Capital, Tiger Global et General Atlantic, ont souscrit pour environ 383 millions de dollars d'actions. Tencent 0700.HK , Greenwoods, Taikang Life et UBS Asset Management participeront également à l'opération.

Le prix final des actions doit être annoncé le 31 août et l'entreprise doit entrer en cotation le lendemain.

Shein a indiqué qu'environ 80% des fonds levés lors de l'IPO seraient consacrés à l'amélioration de ses technologies ainsi qu'au renforcement de sa marque à l'international.

L'entreprise s'est également engagée à verser jusqu'à 3,5 milliards de dollars en espèces à certains investisseurs ayant acquis des actions spéciales lors de précédents tours de table privés.

L'IPO intervient après plusieurs tentatives d'introduction à New York puis à Londres au cours des quatre dernières années.

Présente dans quelque 160 pays, Shein a été confrontée à des obstacles réglementaires ainsi qu'à un ralentissement de sa croissance sur ses principaux marchés, aux États-Unis et en Europe.

Le groupe fait face à un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires, à une baisse de sa rentabilité et à une contraction de ses marges, dans un contexte marqué par la hausse des coûts, le durcissement de la réglementation et une concurrence accrue.

Il prévoit une croissance de son chiffre d'affaires au premier semestre globalement conforme à celle de 1,1% enregistrée au premier trimestre, tandis que sa marge opérationnelle devrait légèrement reculer.

(Rédigé par Selena Li et Kane Wu à Hong Kong, version française par Aleksandra Kret, édité par Augustin Turpin)