Des représentants de Shein frappent un tambour de cérémonie lors de la cérémonie d'introduction à la Bourse de Hong Kong

Shein était mardi en repli ‌de 8% pour ses débuts très attendus à la bourse de Hong Kong, sur fond ​de préoccupation des investisseurs à l'égard des difficultés qui ont longtemps retardé l'IPO du géant en ligne chinois de la mode éphémère et ont nui à ses avantages concurrentiels.

Le groupe doit ​composer avec d'importants droits de douane et d'autres mesures décidés par les Etats-Unis ainsi qu'avec de nouvelles réglementations mises en ​oeuvre en Europe, dans un contexte de surveillance ⁠accrue de ses pratiques.

Cette situation avait douché les espoirs de Shein d'être coté à ‌New York ou Londres, avant que les autorités chinoises ne décident au final de bloquer toute démarche en ce sens.

Mardi matin, le titre Shein s'échangeait ​à 44,6 dollars hongkongais (5,69 dollars ‌américains), soit une valorisation du groupe à environ 24 milliards de ⁠dollars américains - bien loin du montant de près de 100 milliards évoqué lors d'un tour de table privé en 2022.

Au cours d'une cérémonie marquant l'entrée en bourse de Shein, le directeur ⁠financier Leigh Gui ‌a déclaré que le groupe allait "continuer d'innover, d'optimiser et de coopérer avec nos ⁠partenaires de chaînes d'approvisionnement pour des bénéfices mutuels et des résultats gagnant-gagnant".

Réputé pour sa ‌réticence à apparaître sous les projecteurs, le fondateur et directeur général de Shein, ⁠Sky Xu, ne s'est pas exprimé lors de cet événement, même s'il ⁠a par la suite ‌pris place sur l'estrade en compagnie d'employés du groupe pour des photos. Il n'a pas ​souhaité répondre à des questions de Reuters.

La "faiblesse" des ‌débuts boursiers de Shein montre que, "même après l'important réajustement de sa valorisation, les investisseurs ne voient toujours pas Shein ​comme peu coûteux", a commenté Charu Chanana, stratégiste en chef chez Saxo.

En comparaison de PDD, propriétaire de la plateforme rivale Temu, il a été demandé aux investisseurs "de payer ⁠plus cher en dépit d'une visibilité de croissance moindre et d'importants risques réglementaires et commerciaux", a-t-elle ajouté.

Durant l'IPO de Shein, la demande a été morose au regard de l'engouement suscité par des valeurs de premier plan des secteurs de l'intelligence artificielle (IA) et de la robotique.

(Yantoultra Ngui, Selena Li, Kane Wu et Summer Zhen, avec Helen Reid à Londres et Casey Hall à ​Shanghai; version française Jean Terzian)