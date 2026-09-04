Shein cherche à conclure des accords dans le secteur de la « fast fashion » pour stimuler sa croissance

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* Shein pourrait utiliser sa trésorerie pour financer une expansion axée sur les acquisitions

* Shein a annoncé son intention d'acquérir Everlane pour 80 millions de dollars

* La croissance du chiffre d'affaires au premier trimestre 2026 ralentit à 1,1 %, contre 8 % en 2025

par Helen Reid, Yantoultra Ngui et Selena Li

Après avoir enfin réussi à entrer en bourse après des années de faux départs, Shein 0625.HK s’efforce désormais de convaincre les investisseurs qu’il ne s’agit pas simplement d’une mode éphémère dans le secteur de la fast fashion.

Forte de 15 milliards de dollars de trésorerie, selon son prospectus, auxquels s’ajoutent 1,74 milliard de dollars levés lors de son introduction en bourse, l’entreprise est prête à entamer une phase axée sur les acquisitions afin de relancer une croissance de ses ventes qui stagne.

Shein a confirmé dans son prospectus son intention d’acquérir la marque américaine Everlane pour 80 millions de dollars, une étape visant à devenir une plateforme, non seulement pour ses propres marques, mais aussi pour celles qu’elle a acquises et intégrées à sa chaîne d’approvisionnement ultra-rapide et à sa vaste clientèle.

L’opération Everlane n’est qu’un « galop d’essai » de la stratégie d’acquisition de Shein, qui visera des marques proposant différentes gammes de prix afin d’attirer une large clientèle, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

LE COURS DE L'ACTION A BAISSÉ DEPUIS L'ENTRÉE EN BOURSE

L'histoire de Shein jusqu'à présent laisse penser qu'il pourrait y avoir des obstacles.

Son introduction en bourse à Hong Kong cette semaine fait suite à des années de tentatives à New York et à Londres, où elle s’est heurtée à des obstacles réglementaires.

Vendredi, l'action Shein a clôturé à 38,14 dollars de Hong Kong (4,86 dollars), soit plus de 20 % en dessous de son prix d'offre.

Les investisseurs n’ont pas encore pris en compte la réussite de la transition vers un modèle économique axé sur la marque et la plateforme, a déclaré Louise Deglise-Favre, analyste en chef du secteur de l’habillement chez GlobalData, un cabinet d’études de marché.

Elle a expliqué que la constitution d’un « portefeuille de marques significatif » prenait des années, alors que le chiffre d’affaires de Shein est actuellement affecté par la décision du président américain Donald Trump de supprimer l’exonération douanière « de minimis » pour les petits colis. La croissance des ventes de Shein a ralenti à 1,1 % au premier trimestre 2026, contre une croissance annuelle de 8 % en 2025.

Interrogée par Reuters, Shein a déclaré que l’une de ses priorités était d’intégrer davantage de marques à son programme « Xcelerator », grâce auquel l’entreprise vend l’accès à son réseau de fabrication, à ses entrepôts et à sa logistique, ainsi qu’à sa plateforme de vente mondiale.

« Nous voyons un potentiel considérable à tirer parti de l’expérience que nous avons acquise avec des marques à succès telles que Missguided », a déclaré un porte-parole de l’entreprise.

Shein a racheté le distributeur britannique de fast-fashion Missguided en 2023.

L'ACCORD AVEC EVERLANE FACE À DES DÉFIS EN MATIÈRE DE RÉPUTATION

La réputation de Shein constitue un obstacle à sa stratégie d’expansion. Les informations relatives à l’accord avec Everlane, rendues publiques en mai, ont déclenché une vague d’hostilité sur les réseaux sociaux de la part des clients de la marque, dont la fidélité repose sur la réputation d’Everlane en matière de basiques de haute qualité et fabriqués de manière durable.

Parmi ses slogans figurent « Radical Transparency » (transparence radicale) et « Clean Luxury » (luxe épuré). La marque utilise principalement des matières biologiques, comme le coton, et communique des informations détaillées sur l’usine où chaque article est fabriqué.

Les vêtements de Shein sont pour la plupart en polyester et son site web ne précise pas dans quel pays chaque vêtement est fabriqué, et encore moins dans quelle usine.

Dans une lettre consultée par Reuters, le directeur général d’Everlane, Alfred Chang, a déclaré à ses employés qu’Everlane resterait indépendante et fidèle à ses engagements en matière de développement durable. Il a ajouté que cette acquisition permettrait à Everlane de renforcer son avantage concurrentiel et d’atteindre davantage de clients à l’échelle mondiale.

En réponse aux questions de Reuters, Everlane a déclaré que sa direction et ses normes de marque restaient inchangées.

Si elle aboutit, l'opération Everlane pourrait aider Shein à toucher de nouveaux clients, a déclaré Michael Gunther, vice-président senior chargé de la recherche et de l'analyse de marché chez Consumer Edge. « La clientèle d'Everlane présente manifestement un niveau de revenus plus élevé que celle de la marque Shein aux États-Unis », a-t-il précisé.

L'EFFICACITÉ DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT EST UN ARGUMENT DE VENTE

L'argument de vente de Shein auprès des marques en difficulté réside dans son logiciel propriétaire de gestion de la chaîne d'approvisionnement, qui alerte les usines lorsqu'un produit est très demandé, les incitant ainsi à augmenter leur production.

Il leur indique également d’arrêter la production d’un modèle s’il ne se vend pas – un système qui, selon Shein, lui permet de maintenir des niveaux de stocks très bas.

L’une des marques participant au programme « Xcelerator » de Shein a multiplié ses ventes par environ 15 au cours de sa deuxième année, amélioré sa marge d’exploitation de plus de 30 points de pourcentage et réduit la durée de rotation de ses stocks d’environ deux tiers, selon le prospectus de Shein.

« Shein est, par essence, l’une des chaînes d’approvisionnement les plus efficaces jamais mises en place », a déclaré Nitin Passi, fondateur de Missguided , dans un message publié sur LinkedIn au sujet de l’accord avec Everlane.

Bien que le chiffre d’affaires des services de Shein, c’est-à-dire les ventes réalisées via sa place de marché, progresse bien plus rapidement que celles de ses propres gammes de produits, il reste toutefois nettement inférieur.

« Les acquisitions peuvent offrir à Shein un nouveau moteur de croissance, mais elles ne peuvent se substituer à l’amélioration de la rentabilité de son activité principale », a déclaré Jianggan Li, directeur général du cabinet de conseil Momentum Works à Singapour. « Une seule acquisition d’Everlane ne changera pas la donne; ce qui importe, c’est de savoir si Shein peut prouver qu’il s’agit d’un modèle reproductible. »

(1 dollar = 7,8405 dollars de Hong Kong)