SharonAI en hausse après son partenariat avec Nvidia visant à renforcer les capacités de cloud computing en Australie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 juin - ** Les actions de la société australienne de néocloud SharonAI SHAZ.O ont progressé de 14,4% pour atteindre 81,79 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce un partenariat de six ans avec Nvidia

NVDA.O afin de créer une nouvelle capacité de 72 mégawatts pour des centres de données en Australie

** NVDA contribuera à la conception et à la construction de centres de données, et y installera plus de 40 000 processeurs graphiques de pointe

** SHAZ commercialisera des services cloud optimisés par NVDA, et NVDA percevra à la fois des revenus sur les produits standard et une part des revenus cloud sur la capacité prise en charge

** La société prévoit de déployer plus de 55 000 GPU Nvidia d'ici mi-2027

** À la clôture d'hier, le cours de SHAZ avait plus que doublé depuis son introduction en bourse le 18 février