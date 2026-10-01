SharonAI conclut un accord de financement de 356 millions de dollars pour financer son expansion dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Les actions de la société australienne d’infrastructures d’IA SharonAI Holdings ( SHAZ.O ), cotées aux États-Unis, progressent de 1 % à 55,61 dollars en pré-ouverture

** SHAZ obtient une ligne de crédit de 356 millions de dollars à un taux fixe de 9,95 % pour financer l’expansion de son infrastructure d’IA

** La société indique que ces fonds permettront de financer le déploiement prévu de plus de 68 000 GPU Nvidia d’ici mi-2027, dans le cadre de l’extension de sa capacité de calcul IA en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans la région Asie-Pacifique

** La recommandation moyenne de 7 analystes pour SHAZ est « acheter »; le cours cible médian est de 110 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre SHAZ affichait une évolution globalement stable depuis le début de l’année