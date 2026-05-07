Shake Shack enregistre une perte trimestrielle et nomme une nouvelle directrice financière ; son action chute de 20 %

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La chaîne de restauration rapide Shake Shack SHAK.N a annoncé jeudi avoir enregistré une perte trimestrielle et manqué ses estimations de chiffre d'affaires, ce qui a entraîné une chute de 20 %de son action en pré-ouverture.

La société a également nommé Michelle Hook au poste de directrice financière, à compter du 11 mai.

Shake Shack a annoncé un chiffre d'affaires de 366,7 millions de dollars pour le premier trimestre, manquant les estimations des analystes qui s'élevaient à 371,9 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle a enregistré une perte trimestrielle par action de 1 centime, contre un bénéfice de 11 centimes il y a un an.