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Shake Shack enregistre une perte trimestrielle et nomme une nouvelle directrice financière ; son action chute de 20 %
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 13:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La chaîne de restauration rapide Shake Shack SHAK.N a annoncé jeudi avoir enregistré une perte trimestrielle et manqué ses estimations de chiffre d'affaires, ce qui a entraîné une chute de 20 %de son action en pré-ouverture.

La société a également nommé Michelle Hook au poste de directrice financière, à compter du 11 mai.

Shake Shack a annoncé un chiffre d'affaires de 366,7 millions de dollars pour le premier trimestre, manquant les estimations des analystes qui s'élevaient à 371,9 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle a enregistré une perte trimestrielle par action de 1 centime, contre un bénéfice de 11 centimes il y a un an.

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SHAKE SHACK RG-A
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