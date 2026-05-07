Shake Shack affiche des résultats inférieurs aux prévisions en raison d'un ralentissement de la demande dans le secteur de la restauration rapide; son action chute de 18%

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L'enseigne de restauration rapide Shake Shack SHAK.N a annoncé jeudi une perte trimestrielle et des résultats inférieurs aux estimations de chiffre d'affaires, pénalisée par la hausse des coûts des matières premières et les pressions macroéconomiques sur les dépenses de consommation, ce qui a entraîné une chute d'environ 18% de son action en pré-ouverture.

La société a également nommé Michelle Hook au poste de directrice financière, à compter du 11 mai.

* Plusieurs autres chaînes de restauration rapide , notamment McDonald's MCD.N , Domino's

DPZ.O et Papa John's PZZA.O , ont également fait état d'une croissance trimestrielle des ventes plus faible, signe d'une pression sur les dépenses des clients due à la hausse des prix de l'essence provoquée par la guerre en Iran.

* Mme Hook occupait auparavant le poste de directrice financière chez Portillo's et a contribué à l'introduction en bourse de la chaîne de restauration rapide en 2021. Auparavant, elle a passé plus de 17 ans chez Domino's Pizza à des postes de direction dans le domaine financier.

* L'ancienne directrice financière de Shake Shack, Katherine Fogertey, a quitté ses fonctions début mars.

* Ce changement à la tête de l'entreprise intervient alors que Shake Shack a annoncé une perte trimestrielle par action de 1 cent, contre un bénéfice de 11 cents il y a un an.

* La chaîne de hamburgers a déclaré un bénéfice ajusté de 0,002 dollar par action, manquant les estimations de 12 cents par action.

* La société a également enregistré une perte d'exploitation de 2,6 millions de dollars, contre un bénéfice d'exploitation de 2,8 millions de dollars l'année précédente.

* Shake Shack a annoncé que son chiffre d'affaires du premier trimestre avait augmenté de 14,3% pour atteindre 366,7 millions de dollars, mais n'a pas atteint les estimations des analystes, qui s'élevaient à 371,9 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.