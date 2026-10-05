SGS prend le contrôle du spécialiste cyber américain Prescient Security

SGS a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Prescient Security, un prestataire de services de conformité informatique et de cybersécurité basé aux Etats-Unis.

Prescient Security compte plus de 350 collaborateurs et 5 000 clients à travers le monde. Elle est considérée comme un expert reconnu en matière de sécurité de l'information, d'intégrité financière, de sécurité des paiements, de protection des données et de certification en cybersécurité, et intervient dans des secteurs tels que la finance, la santé, la distribution, les technologies et la défense, selon l'acquéreur.

Son offre comprend des services de tests d'intrusion combinant des tests manuels menés par des experts, des approches numériques évolutives et des modèles assistés par l'IA, ainsi qu'une technologie d'automatisation propriétaire qui prend en charge les workflows de conformité et les processus de sécurité.

SGS affirme que cette alliance élargira son portefeuille de solutions de confiance numérique, renforcera sa position sur les marchés à forte croissance et accélérera la transition des évaluations de conformité périodiques vers une assurance numérique, évolutive et continue.

Les modalités financières n'ont pas été communiquées.