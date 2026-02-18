SGH et Steel Dynamics font une offre de 10,6 milliards de dollars pour BlueScope Steel dans le cadre d'une "meilleure offre définitive"

Le consortium relève son offre à 32,35 dollars australiens par action

La nouvelle offre est supérieure de 8 % à l'offre précédente, qui avait été rejetée

SGH et Steel Dynamics maintiennent leur plan de démantèlement de BlueScope

Les actions de BlueScope ont bondi de 5,5 % dans les premières transactions

SGH Ltd SGH.AX, propriété du milliardaire Kerry Stokes, et Steel Dynamics STLD.O, société américaine, ont relevé leur offre de rachat de BlueScope Steel BSL.AX à 15 milliards de dollars australiens (10,62 milliards de dollars), dans le cadre d'une "meilleure et dernière" offre d'achat de l'aciériste australien.

Les actions du producteur d'acier basé à Melbourne ont bondi de 5,5 % dans les premiers échanges pour atteindre 29,55 dollars australiens.

SGH et Steel Dynamics ont déclaré mercredi qu'elles paieraient désormais 32,35 dollars australiens par action BlueScope en espèces. Ce montant exclut les dividendes annoncés récemment par BlueScope et est supérieur de 8 % à l'offre précédente de 30 dollars australiens par action , qui avait été rejetée en raison de la "sous-évaluation" de l'entreprise.

La nouvelle offre représente une prime de 15,5 % par rapport à la dernière valeur de clôture de BlueScope, qui était de 28,00 dollars australiens mardi.

"Le prix d'achat majoré représente la meilleure et dernière offre de SGH et Steel Dynamics en l'absence d'une proposition concurrente supérieure pour tout ou partie importante de BSL", ont déclaré les parties dans un communiqué commun.

BlueScope a déclaré qu'elle "examinait et évaluait la proposition par rapport à la valeur fondamentale de l'entreprise".

AustralianSuper, premier actionnaire du sidérurgiste avec une participation de 13,52 %, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters. Il a soutenu BlueScope le mois dernier en rejetant l'offre précédente, déclarant qu'elle "sous-évaluait de manière très significative" la société.

Mercredi, SGH et Steel Dynamics ont maintenu leur projet de scission de l'aciérie australienne selon des critères géographiques: SGH prendrait les activités australiennes et Steel Dynamics l'unité nord-américaine.

Steel Dynamics, basée dans l'Indiana, possède des actifs à quelque 90 kilomètres (50 miles) de l'usine de BlueScope dans l'Ohio.

La proposition, formulée pour la première fois en décembre, constitue la dernière tentative de Steel Dynamics d'acheter le plus grand producteur d'acier d'Australie et intervient alors que le secteur est aux prises avec les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump sur les importations d'acier.

Plus tôt dans la semaine, BlueScope a annoncé un acompte sur dividendes de 65 cents australiens par action après avoir déclaré des bénéfices supérieurs aux attentes au premier semestre et de solides performances au second semestre. Le mois dernier, elle a annoncé un dividende spécial de 1 dollar australien par action .

(1 dollar = 1,4118 dollar australien)