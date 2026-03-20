Sezzle se sépare de son auditeur Baker Tilly et nomme PwC pour 2026

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Sezzle SEZL.O a révoqué son auditeur indépendant Baker Tilly et nommé à la place PricewaterhouseCoopers (PwC) pour 2026, a déclaré la société buy now, pay later dans un document déposé lundi.

La société a révélé une faiblesse matérielle dans les contrôles de la classification des flux de trésorerie liés aux effets à recevoir pour les exercices 2024 et 2025.

Le document indique que les opinions d'audit de Baker Tilly pour ces années étaient sans réserve et ne contenaient pas d'opinion défavorable ou d'exclusion de responsabilité.

Toutefois, l'auditeur a déclaré que le contrôle interne de Sezzle sur l'information financière était inefficace au 31 décembre 2025 en raison d'une faiblesse matérielle.

Sezzle a déclaré n'avoir eu aucun désaccord avec Baker Tilly au cours des deux derniers exercices et de la période intermédiaire qui a suivi.

Le licenciement a été approuvé par le comité d'audit, tandis que la nouvelle nomination est soumise à l'achèvement des procédures standard du client.