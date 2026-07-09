 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Seven & i enregistre une forte hausse de ses bénéfices trimestriels et revoit à la hausse ses prévisions annuelles grâce à la faiblesse du yen
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 11:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société japonaise Seven & i Holdings 3382.T a enregistré une hausse de 61 % de son résultat d'exploitation au premier trimestre, grâce à la volatilité des marchés de l'énergie qui a favorisé les marges sur les ventes d'essence aux États-Unis, et a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice en raison de la forte dépréciation du yen.

L'exploitant de la chaîne 7-Eleven a généré un résultat d'exploitation de 105 milliards de yens sur la période de mars à mai. Pour l'ensemble de l'année, il table désormais sur un résultat d'exploitation de 425 milliards de yens (2,6 milliards de dollars), soit une hausse de 5 % par rapport à ses prévisions précédentes et un niveau à peine supérieur à celui de l'année précédente.

* Seven & i a revu à la hausse son hypothèse de taux directeur moyen pour l’ensemble de l’année, le fixant à 157 yens pour un dollar, contre 150 yens auparavant. Un yen plus faible favorise le rapatriement des bénéfices réalisés à l’étranger.

* Pour le second semestre, Seven & i a revu à la baisse de 24 milliards de yens ses prévisions de bénéfices pour ses magasins de proximité à l’étranger en raison des incertitudes économiques, qui pourraient peser sur les ventes d’essence, a déclaré le directeur financier Tetsuya Takagi lors d’une conférence de presse.

(1 $ = 162,3100 yens)

Valeurs associées

Gaz naturel
3,21 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
78,15 USD Ice Europ -1,67%
Pétrole WTI
73,37 USD Ice Europ -1,89%
SEVEN & I HDGS
11,080 EUR Tradegate +0,23%
SEVEN & I HDGS
11,7600 USD OTCBB 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
31,66 -2,34%
CAC 40
8 309,4 +0,69%
Pétrole Brent
78,29 -1,50%
STELLANTIS
4,6515 -0,89%
SOITEC
103,65 +5,40%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank