Seven & i enregistre une forte hausse de ses bénéfices trimestriels et revoit à la hausse ses prévisions annuelles grâce à la faiblesse du yen

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société japonaise Seven & i Holdings 3382.T a enregistré une hausse de 61 % de son résultat d'exploitation au premier trimestre, grâce à la volatilité des marchés de l'énergie qui a favorisé les marges sur les ventes d'essence aux États-Unis, et a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice en raison de la forte dépréciation du yen.

L'exploitant de la chaîne 7-Eleven a généré un résultat d'exploitation de 105 milliards de yens sur la période de mars à mai. Pour l'ensemble de l'année, il table désormais sur un résultat d'exploitation de 425 milliards de yens (2,6 milliards de dollars), soit une hausse de 5 % par rapport à ses prévisions précédentes et un niveau à peine supérieur à celui de l'année précédente.

* Seven & i a revu à la hausse son hypothèse de taux directeur moyen pour l’ensemble de l’année, le fixant à 157 yens pour un dollar, contre 150 yens auparavant. Un yen plus faible favorise le rapatriement des bénéfices réalisés à l’étranger.

* Pour le second semestre, Seven & i a revu à la baisse de 24 milliards de yens ses prévisions de bénéfices pour ses magasins de proximité à l’étranger en raison des incertitudes économiques, qui pourraient peser sur les ventes d’essence, a déclaré le directeur financier Tetsuya Takagi lors d’une conférence de presse.

(1 $ = 162,3100 yens)