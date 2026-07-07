 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SES Space & Defense remporte un BPA avec la Force spatiale américaine
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 08:59

SES SESFg.LU :

* SES SPACE & DEFENSE REMPORTE UN CONTRAT-CADRE (BPA) POUR LA FOURNITURE DE CONNEXIONS SATELLITAIRES FLEXIBLES

* BPA D’UNE DURÉE DE CINQ ANS AVEC LE SPACE SYSTEMS COMMAND DE LA FORCE SPATIALE AMÉRICAINE

Texte original nBw8fYmCma Pour plus de détails, cliquez sur SESFg.LU

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

SES
8,1500 EUR Euronext Paris +0,49%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 503,56 +0,28%
SOITEC
103,15 -12,88%
2CRSI
37,84 -3,57%
Pétrole Brent
72,65 +0,89%
GENFIT
13,08 -2,39%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank