information fournie par Reuters • 07/07/2026 à 08:59

SES Space & Defense remporte un BPA avec la Force spatiale américaine

SES SESFg.LU :

* SES SPACE & DEFENSE REMPORTE UN CONTRAT-CADRE (BPA) POUR LA FOURNITURE DE CONNEXIONS SATELLITAIRES FLEXIBLES

* BPA D’UNE DURÉE DE CINQ ANS AVEC LE SPACE SYSTEMS COMMAND DE LA FORCE SPATIALE AMÉRICAINE

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(Rédaction de Gdansk)