SES : le T3 dépasse les attentes, objectifs confirmés

SES SESFg.LU a publié jeudi des résultats au troisième trimestre supérieurs aux attentes, tout en confirmant ses objectifs, porté par la demande de ses clients dans la défense et la croissance de son segment mobilité.

L'opérateur de satellites a enregistré 870 millions d'euros de chiffre d'affaires pour le trimestre clos, en progression de 4,2% sur un an et alors que les attentes tablaient sur 832 millions d'euros, d'après un consensus fourni par l'entreprise.

Le groupe basé au Luxembourg a déclaré un Ebitda ajusté de 413 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de 18,6% sur un an et contre un consensus à 367 millions d'euros.

SES a de nouveau confirmé ses objectifs pour l'exercice en cours, tablant sur un chiffre d'affaires et un Ebitda ajusté stables d'une année sur l'autre, à périmètre et taux de change constants, et 700 millions d'euros de dépenses d'investissement.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)